Przyjechali z Niemiec z fałszywymi dolarami i sprzedali je w kantorze. Nie unikną kary

Dzięki niezwykłej czujności i błyskawicznemu działaniu policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zatrzymano trzech mieszkańców Niemiec podejrzanych o wprowadzanie do obrotu podrobionych dolarów amerykańskich. Funkcjonariuszka rozpoznała podejrzanych w centrum Szczecina, dwa dni po tym, jak w jednym z kantorów próbowali wprowadzić do obiegu 50 tysięcy podrobionych dolarów. Cała trójka trafiła do aresztu. Mężczyznom grozi długi pobyt za więziennymi murami.