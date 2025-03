Polacy boją się go jak ognia, a Niemcy robią to od lat i są zadowoleni. Nowy obowiązek wkrótce także u nas

Masz euro w portfelu? Sprawdź banknot!

Wydawałoby się, że pieniądze znajdujące się w obiegu, nie mają większej wartości niż wskazuje ich nominał. Powszechnie wiadomo jest, że najbardziej cenne są te, które zostały już wycofane z obiegu. Okazuje się jednak, dotyczy to również banknotów, które wciąż są w użyciu, a ich posiadacze nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są prawdziwymi unikatami z dziedziny numizmatyki. Mimo, iż banknoty o konkretnym nominale wydają się na pierwszy rzut oka identyczne, każdy z nich jest inny. To właśnie dzięki tym niepowtarzalnym cechom mogą być niezwykle cenne dla kolekcjonerów. Dzięki temu banknot o nominale 5 euro może być wart nawet tysiąc razy więcej.

Czym wyróżniają się banknoty kolekcjonerskie?

Jakie warunki musi spełniać banknot, by został uznany za unikatowy? Dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów numizmatów cieszą się banknoty o numerach, które nie są przypadkowym ciągiem różnych cyfr, tylko takich, które występują w ściśle określonej konfiguracji i są bardzo charakterystyczne. Najbardziej pożądane są takie, gdzie kombinacja cyfr składa się tylko z jednej cyfry, np. 1111111, 2222222 itp. Inne to np. kombinacja kolejnych cyfr, czyli 1234567. Dużą popularnością cieszą się również tzw. "radary", czyli kombinacje cyfr, które pozostają takie same czytane zarówno z lewej do prawej jak i z prawej do lewej strony, np. 1234321, 3434343 czy 6420246. Bardzo pożądane przez kolekcjonerów są również pierwsze banknoty danej serii, czyli o numerze 0000001.

Nawet kilka tysięcy euro za sztukę!

Banknoty o oryginalnych numerach serii, o różnych nominałach, osiągają często zawrotne ceny na rynku kolekcjonerskim. Wystawiane na licytacje przez domy aukcyjne czy dedykowane platformy, osiągają wartość nawet kilku tysięcy euro za sztukę.

Poza wspomnianymi cechami, duży wpływ na wartość danych banknotów ma również ich stan. Jeśli nie noszą śladów zużycia, nie są zniszczone i uszkodzone, ich wartość może być znacznie wyższa.

