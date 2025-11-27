Przygotowania na ostatniej prostej. W piątek rusza Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-27 13:59

Już w piątek, 28 listopada, rozpocznie się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa aż do 21 grudnia. Aleja Kwiatowa, Plac Lotników i Plac Adamowicza wypełnią się świątecznym klimatem, drewnianymi domkami, gigantycznym wiatrakiem, choinkami, bombkami i lampkami. Co czeka na odwiedzających?

Świąteczne zakupy i smakołyki

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie będzie można znaleźć wszystko, co potrzebne do przygotowania się na święta. Wystawcy zaoferują bożonarodzeniowe stroiki, dekoracje, smakołyki i upominki. Zapach pierników, cynamonu i bożonarodzeniowego kompotu będzie unosił się nad trzema placami, zachęcając do skosztowania świątecznych specjałów.

Atrakcje dla każdego

W weekendy, poza świątecznymi zakupami, będzie można wziąć udział w zabawach ruchowych, warsztatach, animacjach i świątecznych koncertach. W piątkowe wieczory zaplanowano świąteczne disco, a w soboty i niedziele nie zabraknie propozycji dla najmłodszych i nieco starszych odwiedzających.

  • Świąteczna Akademia Elfów: animacje dla dzieci
  • Bingo pod Choinką: zabawa dla każdego
  • Randka pod Jemiołą: speed dating dla singli
  • Koncerty szczecińskich artystów: muzyka na żywo

Niedzielne czytanie bajek

W niedzielne południe organizatorzy jarmarku zapraszają na wspólne czytanie bajek do domku Świętego Mikołaja.

- Czaruś i Kropka przeniosą dzieci do mroźnej krainy i zabiorą w niesamowitą podróż - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Popołudnie będzie wypełnione dobrą zabawą i warsztatami. W trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego spróbujemy zrobić najdłuższy łańcuch świąteczny, ekologiczne torby i dowiemy się, jak robić zakupy, aby nie marnować żywności.

Wieczór zakończy się w rytmie zimowych przebojów wykonanych na ukulele.

Dodatkowe atrakcje na jarmarku

- Pamiętajmy, że odwiedzając Jarmark, niezależnie od dnia tygodnia, można liczyć na przejażdżkę karuzelą wenecką czy kołem młyńskim, a także zrobić sobie zdjęcie na każdym z placów, gdzie ustawione zostały specjalne Instapunkty – dodaje Celina Wołosz. - Wybierając się na teren Jarmarku, można także pobawić się w poszukiwaczy zaginionych składników lukrowanych pierniczków. Nagrodą za odnalezienie ich wszystkich będzie pamiątkowy magnes, który można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej.

W tym świątecznym czasie warto pamiętać także o dobrych uczynkach. Jednym z nich może być napisany w trakcie Jarmarku list do seniorów, którzy są pod opieką Szczecińskich Domów Pomocy Społecznej.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 21 grudnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kolorowaaleja.pl.

