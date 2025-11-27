Spis treści
Świąteczne zakupy i smakołyki
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie będzie można znaleźć wszystko, co potrzebne do przygotowania się na święta. Wystawcy zaoferują bożonarodzeniowe stroiki, dekoracje, smakołyki i upominki. Zapach pierników, cynamonu i bożonarodzeniowego kompotu będzie unosił się nad trzema placami, zachęcając do skosztowania świątecznych specjałów.
Atrakcje dla każdego
W weekendy, poza świątecznymi zakupami, będzie można wziąć udział w zabawach ruchowych, warsztatach, animacjach i świątecznych koncertach. W piątkowe wieczory zaplanowano świąteczne disco, a w soboty i niedziele nie zabraknie propozycji dla najmłodszych i nieco starszych odwiedzających.
- Świąteczna Akademia Elfów: animacje dla dzieci
- Bingo pod Choinką: zabawa dla każdego
- Randka pod Jemiołą: speed dating dla singli
- Koncerty szczecińskich artystów: muzyka na żywo
Niedzielne czytanie bajek
W niedzielne południe organizatorzy jarmarku zapraszają na wspólne czytanie bajek do domku Świętego Mikołaja.
- Czaruś i Kropka przeniosą dzieci do mroźnej krainy i zabiorą w niesamowitą podróż - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Popołudnie będzie wypełnione dobrą zabawą i warsztatami. W trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego spróbujemy zrobić najdłuższy łańcuch świąteczny, ekologiczne torby i dowiemy się, jak robić zakupy, aby nie marnować żywności.
Wieczór zakończy się w rytmie zimowych przebojów wykonanych na ukulele.
Dodatkowe atrakcje na jarmarku
- Pamiętajmy, że odwiedzając Jarmark, niezależnie od dnia tygodnia, można liczyć na przejażdżkę karuzelą wenecką czy kołem młyńskim, a także zrobić sobie zdjęcie na każdym z placów, gdzie ustawione zostały specjalne Instapunkty – dodaje Celina Wołosz. - Wybierając się na teren Jarmarku, można także pobawić się w poszukiwaczy zaginionych składników lukrowanych pierniczków. Nagrodą za odnalezienie ich wszystkich będzie pamiątkowy magnes, który można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej.
W tym świątecznym czasie warto pamiętać także o dobrych uczynkach. Jednym z nich może być napisany w trakcie Jarmarku list do seniorów, którzy są pod opieką Szczecińskich Domów Pomocy Społecznej.
Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 21 grudnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kolorowaaleja.pl.