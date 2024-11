Rozpoczął się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Liczne atrakcje na trzech placach w centrum miasta

W Alei Kwiatowej oraz na placach Lotników i Adamowicza, na mieszkańców czekają liczne atrakcje. W drewnianych domkach swoją ofertę prezentuje 95 wystawców z różnych stron Polski i z zagranicy. Można tu kupić oryginalne ozdoby świąteczne, upominki pod choinkę, rękodzieło czy wyjątkowe przysmaki. Są również stoiska z gorącą czekoladą i grzanym winem, które na jarmarkach świątecznych są prawdziwym hitem.

Na placu Adamowicza stanęła karuzela wenecka, a w Alei Kwiatowej pojawiło się 15-metrowe koło młyńskie. Natomiast oryginalną ozdobą placu Lotników jest 14-metrowy drewniany wiatrak.

Na scenie zlokalizowanej na placu Lotników, podczas jarmarku odbywać się będą występy artystyczne, koncerty i animacje dla najmłodszych, w tym również spotkanie ze Świętym Mikołajem. W kilku miejscach pojawiły się również specjalne punkty, w których można zrobić pamiątkowe zdjęcie i pochwalić się nim w mediach społecznościowych. Natomiast w Bombkodzielni można podzielić się z innymi niepotrzebnymi ozdobami choinkowymi.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 22 grudnia. Można go odwiedzać od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00-20:00, w piątki od godz. 14:00 do 23:00, w soboty od 10:00 do 23:00 i w niedziele od 10:00 do 21:00.