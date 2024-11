Wyasfaltują kawałek lasu, bo rowerzyści i piesi narzekali na błoto i kałuże. To już pewne

Mimo, że mamy dopiero pierwszą połowę listopada, to już w wielu miejscach można poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Widok przystrojonych choinek w centrach handlowych nie jest już niczym dziwnym, jednak jarmarki świąteczne rozpoczynają się dopiero na przełomie listopada i grudnia. Jak informuje portal polskiobserwator.de, w niektórych niemieckich miastach wystartowały pierwsze w tym roku targi bożonarodzeniowe, gdzie można zrobić świąteczne zakupy, skosztować pieczonych kiełbasek i napić się aromatycznego grzanego wina. Część z nich funkcjonuje bardzo blisko, bo w Berlinie. Dla mieszkańców pogranicza wystarczy więc zaledwie półtorej godziny jazdy samochodem, by już teraz poczuć magię świąt.

Gdzie już rozpoczęły się jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech?

Jednym z popularnych miejsc jest centrum Bayreuth w Bawarii, gdzie "Zimowa Wioska" rozpoczęła działalność wyjątkowo wcześnie, bo już 15 października. Świąteczne zakupy będzie można zrobić tam do końca roku.

Od 1 listopada klimat świąt można poczuć w Wandsbek, czyli północno-wschodniej części Hamburga. Poza straganami ze świątecznymi artykułami działa tam również ogromne lodowisko i karuzela dla dzieci. Jarmark będzie działał do 1 stycznia 2025 r.

2 listopada uruchomiony został jarmark w dzielnicy Steele w Essen, w Nadrenii Północneja-Westfalii. Tam aż do 5 stycznia będzie można zrobić zakupy, skosztować świątecznych przysmaków i posłuchać muzyki na żywo.

Pierwsze jarmarki najbliżej polskiej granicy odbywają się w Berlinie. Pierwszym z nich jest "Lichtenberg Christmas Time" na Landsberger Allee, gdzie świąteczny klimat będzie można poczuć do 1 stycznia. Grzanego wina można napić się już na Potsdamer Platz, gdzie już pojawił się m.in. tor saneczkowy i pierwsze stoiska z przysmakami. To dopiero wstęp do prawdziwego jarmarku, który rozpocznie się tutaj pod koniec listopada.

Prawdziwy sezon jarmarkowy w Niemczech rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia. Tylko w stolicy Niemiec będzie ich kilkadziesiąt - zarówno w centrum Berlina, jak i w peryferyjnych dzielnicach. Podobnie będzie w innych miastach, również tych niewielkich i położonych tuż przy granicy z Polską. Miejsc, w których będzie można poczuć świąteczną atmosferę będzie tyle, że wybór może okazać się naprawdę trudny.

