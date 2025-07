Gigant motoryzacyjny w Niemczech w kryzysie. Zwalnia tysiące pracowników

Spis treści

Zwolnienia pracowników zmorą 2025 roku

W ostatnich miesiącach coraz częściej słychać o zwolnieniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnim czasie pisaliśmy m.in. o zaskakującej decyzji znanego milionera Mateusza Kłoska, który także musiał zdecydować się na cięcie etatów, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Milioner znany z plakatów "Gdzie są te dzieci?" tnie etaty.

Globalna niepewność gospodarcza, spowolnienie popytu i rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiają, że nawet najwięksi gracze muszą sięgać po drastyczne środki. Redukcje etatów dotykają nie tylko branż wysokiego ryzyka, ale również stabilnych dotąd filarów przemysłu, takich jak sektor motoryzacyjny. Przykładem tego trendu są działania jednego z czołowych producentów pojazdów ciężarowych.

Mercedes tnie koszty. Tysiące pracowników straci pracę

Daimler Truck, producent ciężarówek marki Mercedes-Benz ogłosił masowe zwolnienia. Do 2030 roku firma planuje redukcję aż 5000 miejsc pracy w Niemczech, a jest to efekt szeroko zakrojonego programu oszczędnościowego pod nazwą "Cost Down Europe", którego celem jest poprawa rentowności europejskiej części koncernu.

Zwolnienia mają dotknąć m.in. pracowników działów produkcji, administracji i rozwoju. Redukcje planowane są na ten moment w dziale ciężarówek z siedzibą w Leinfelden-Echterdingen koło Stuttgartu. Co ważne, obecnie nie ma informacji, czy zwolnienia, a w zasadzie cały program oszczędnościowy obejmie także inne kraje w Europie, w tym Polskę.

Daimler Truck tnie koszty. Ucierpi wielu pracowników

Daimler Truck zatrudnia obecnie 35,5 tys. osób w pięciu niemieckich zakładach - w Gaggenau, Kassel, Mannheim, Stuttgarcie i Wörth, gdzie mieści się największa montownia ciężarówek w Europie. Globalnie firma daje pracę ponad 100 tys. osobom. Tym samym więc, jeśli zwolnienia grupowe dotkną także innych fabryk, sytuacja dla tysięcy osób może nie być kolorowa.