"Black Friday" to nie tylko jeden dzień
Jeszcze kilka lat temu „Black Friday” oznaczał jeden dzień szalonych obniżek. Dziś jest to już cały listopad, a często nawet początek grudnia. Do tego dochodzi zaczynająca się z początkiem grudnia przedświąteczna gorączka zakupów – prezenty, dekoracje, jedzenie na świąteczny stół. Sklepy i galerie handlowe przeżywają w tym czasie prawdziwe oblężenie, a klienci w pośpiechu podejmują decyzje, które nie zawsze są rozsądne.
Promocje, które kuszą i... wprowadzają w błąd
Sprzedawcy doskonale wiedzą, jak działa psychologia tłumu. Wielkie czerwone plakaty, hasła „ostatnia szansa” czy „tylko dziś” sprawiają, że kupujemy pod wpływem emocji. W efekcie zamiast oszczędzać, często wydajemy więcej niż planowaliśmy.
Świąteczny klimat sprzyja wydatkom
Magia świąt, zapach pierników i dźwięk kolęd w tle – to wszystko sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni sięgać po portfel. W tym czasie łatwo zapomnieć o chłodnej kalkulacji i zdrowym rozsądku. A przecież to właśnie wtedy najłatwiej wpaść w zakupowe sidła.
Uwaga na marketingowe pułapki!
Czy naprawdę wszystkie promocje są tak korzystne, jak wyglądają? Czy rabaty faktycznie oznaczają niższe ceny? A może za „okazją” kryje się haczyk, którego nie zauważamy w ferworze zakupów?
Sprawdź listę pułapek, które czekają na klientów
Przygotowaliśmy zestawienie 10 sytuacji, na które trzeba szczególnie uważać podczas listopadowo-grudniowych zakupów. To praktyczny przewodnik, który pomoże uniknąć najczęstszych błędów i nie dać się złapać na marketingowe sztuczki.
