Okazje kuszą, ale pułapki czekają! Na co należy uważać podczas Black Friday i świątecznych promocji?

Grzegorz Kluczyński
2025-11-22 9:35

Listopad i grudzień to prawdziwy zakupowy maraton. Sklepy kuszą nas gigantycznymi rabatami, a reklamy obiecują „najlepsze ceny w roku”. Jednak za fasadą promocji kryją się pułapki, które mogą sprawić, że zamiast oszczędności wrócimy do domu z pustym portfelem i poczuciem, że daliśmy się nabrać.

"Black Friday" to nie tylko jeden dzień

Jeszcze kilka lat temu „Black Friday” oznaczał jeden dzień szalonych obniżek. Dziś jest to już cały listopad, a często nawet początek grudnia. Do tego dochodzi zaczynająca się z początkiem grudnia przedświąteczna gorączka zakupów – prezenty, dekoracje, jedzenie na świąteczny stół. Sklepy i galerie handlowe przeżywają w tym czasie prawdziwe oblężenie, a klienci w pośpiechu podejmują decyzje, które nie zawsze są rozsądne.

Promocje, które kuszą i... wprowadzają w błąd

Sprzedawcy doskonale wiedzą, jak działa psychologia tłumu. Wielkie czerwone plakaty, hasła „ostatnia szansa” czy „tylko dziś” sprawiają, że kupujemy pod wpływem emocji. W efekcie zamiast oszczędzać, często wydajemy więcej niż planowaliśmy.

Świąteczny klimat sprzyja wydatkom

Magia świąt, zapach pierników i dźwięk kolęd w tle – to wszystko sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni sięgać po portfel. W tym czasie łatwo zapomnieć o chłodnej kalkulacji i zdrowym rozsądku. A przecież to właśnie wtedy najłatwiej wpaść w zakupowe sidła.

Uwaga na marketingowe pułapki!

Czy naprawdę wszystkie promocje są tak korzystne, jak wyglądają? Czy rabaty faktycznie oznaczają niższe ceny? A może za „okazją” kryje się haczyk, którego nie zauważamy w ferworze zakupów?

Sprawdź listę pułapek, które czekają na klientów

Przygotowaliśmy zestawienie 10 sytuacji, na które trzeba szczególnie uważać podczas listopadowo-grudniowych zakupów. To praktyczny przewodnik, który pomoże uniknąć najczęstszych błędów i nie dać się złapać na marketingowe sztuczki.

Całą listę znajdziesz w poniższej galerii. Zanim wyruszysz na zakupy i dasz się ponieść szaleństwu, koniecznie sprawdź, co może czyhać na ciebie w sklepach!

