Trzej królowie pojechali na rowerach! Wspólne kolędowanie w centrum Szczecina

Orszak Trzech Króli w Szczecinie

Wspólne kolędowanie z chórem "Na Dziecięcą Nutę" rozpoczęło się przed południem, przed urzędem miasta. Na Placu Armii Krajowej pojawiły się setki mieszkańców Szczecina, którym życzenia złożyli abp. Wiesław Śmigiek, metropolita szczecińsko-kamieński oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Po godz. 12:00 orszak wyruszył ulicami centrum miasta w kierunku Placu Adamowicza, gdzie odbyła się druga część jasełek.

Trzej królowie wsiedli na rowery

W tym roku w role Trzech Króli wcielili się przedstawiciele Szczecińskiego Klubu Rowerowego "Gryfus". Mędrcy ze wschodu poprowadzili korowód kolędników, jadąc na rowerach miejskich. Podczas orszaku zbierane były pieniądze dla Sióstr Albertynek, które prowadzą Przytulisko św. Brata Alberta w Opalenicy – Dom Opieki dla osób chorych.

Tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli towarzyszyło hasło "Nadzieją się cieszą". Łącznie w całej Polsce odbyło się 940 takich wydarzeń.

Orszak Trzech Króli narodził się pod Szczecinem?

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, które w Polsce odbywają się już od kilkunastu lat. Chociaż pierwszy oficjalny Orszak Trzech Króli odbył się w 2009 roku w Warszawie, to wiele źródeł wskazuje, że idea wydarzenia narodziła się w Przylepie pod Szczecinem, gdzie lokalne jasełka przeniesiono na ulice, dając początek tradycji, która dziś gromadzi setki tysięcy uczestników w całym kraju.

