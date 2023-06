Jak zapewniają Szczecińskie Inwestycje Miejskie, wykonawca jest już na ostatniej prostej do zakończenia całej inwestycji, która od kilkunastu miesięcy powoduje poważne utrudnienia w tej części miasta.

- Większość infrastruktury jest już gotowa - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik spółki. - Realizowane są prace poprawkowe i porządkowe, trwa montaż wiat przystankowych. W ramach prac brukarskich wykonywane są dojścia do furtek i śmietników, uzupełnianie są chodniki po regulacji studzienek, trwa zamulanie chodników. Kontynuowane są prace związane z zielenią. To zakładanie zieleńców, humusowanie i nasadzenia krzewów. Prowadzone są także działania związane z pielęgnacją posadzonych krzewów oraz drzew m.in. sadzonki są regularnie podlewane, kontrolowany jest ich stan zdrowotny jak i stan podłoża, odchwaszczane są misy ziemne.

Przed ekipami budowlanymi pozostał jeszcze jeden ważny etap inwestycji. To generalny remont przepustu na cieku Bukowa, który przepływa przez Bezrzecze. Prace przygotowawcze rozpoczęły się już w poniedziałek, jednak utrudnienia dla kierowców zaczną się w środę, po porannym szczycie komunikacyjnym.

- To oznacza zamknięcie przejazdu przez ulicę Modrą na wysokości przepustu pomiędzy ulicami Sikorki i Żyzną - dodaje Piotr Zieliński. - Wskazany fragment ulicy Modrej będzie zamknięty dla ruchu pojazdów, ustawione zostanę bariery uniemożliwiające przejazd. Do przejazdu będą upoważnione tylko pojazdy budowy oraz autobusy komunikacji miejskiej. Osoby posiadające przepustki wydane przez Generalnego Wykonawcę nie będą upoważnione do przejazdu.

i Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Przebudowa ulic Modrej i Koralowej na Bezrzeczu

W związku z zamknięciem przejazdu, kierowcy będą musieli przygotować się na dłuższą trasę. Sugerowany objazd przewidziano ulicami Szafera – al. Wojska Polskiego – Kupczyka – Lipową i Słoneczną na Wołczkowie – oraz ulicami Górną i Koralową na Bezrzeczu.

Według zakładanego harmonogramu, prace powinny potrwać minimum cztery tygodnie.

- Postęp robót może być jednak uzależniony od stanu istniejącej infrastruktury oraz warunków pogodowych - podkreśla rzecznik SIM.

Sonda Często stoisz w korkach? Tak Nie