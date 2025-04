W majówkę tutaj nie pogrillujesz. Gmina wprowadziła zakaz. Co było przyczyną?

Obcokrajowiec z bronią w pociągu

Do incydentu doszło w niedzielę, 27 kwietnia. Do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie dotarła informacja o obcokrajowcu, który miał przy sobie przedmiot przypominający broń i jechał pociągiem z Kamienia Pomorskiego do Szczecina.

Tłumaczył, że "jedzie walczyć na Białoruś"

Przypuszczając, że mężczyzna może dysponować prawdziwą bronią palną, funkcjonariusze potraktowali sprawę priorytetowo. O sprawie poinformowano również policję. Dysponując rysopisem mężczyzny, mundurowi natychmiast namierzyli go na peronie. W trakcie ujęcia 49-letni obywatel Białorusi zachowywał się bardzo agresywnie. Jak poinformowała Straż Ochrony Kolei, mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że jedzie walczyć na Białoruś.

Białorusin posiadał przy sobie pistolet do złudzenia przypominający prawdziwą broń palną. Okazało się jednak, że jest to pistolet na kule gumowe i pieprzowe BYRNA SD kal. 0.68 (17,27 mm). Białorusin został wraz z zabezpieczonym pistoletem przekazany funkcjonariuszom z komisariatu Szczecin Śródmieście.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji funkcjonariuszy SOK udało się zapobiec potencjalnemu zagrożeniu. Sprawa jest w toku, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

"Uzbrojony" Białorusin w pociągu Polregio. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast

