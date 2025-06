Już wszystko jasne! Pogoda popsuje plany na długi weekend. Największa zmiana pod koniec

Prognoza IMGW na Boże Ciało

Dla wielu Polaków długi weekend rozpoczyna się już w środowe popołudnie. Jeśli wzięli dzień wolny w piątek, to do poniedziałkowego poranka nie będą myśleć o pracy. Relaks, grill, wycieczki - czy planów nie popsuje pogoda? Niestety, już prognoza IMGW na Boże Ciało nie wygląda optymistycznie. Synoptycy spodziewają się przelotnych opady deszczu (głównie na południowym wschodzie), a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Niebezpieczne zjawiska mogą się pojawić m.in. na Podlasiu. Bardzo ciepło będzie tylko na południu kraju, a nad morzem temperatury nie będą zachęcać do wylegiwania się na plaży.

i Autor: IMGW Pogoda na czwartek, 19 czerwca. Boże Ciało na mapach IMGW

Pogoda na długi weekend z deszczem i... gorącą niedzielą

Piątek nie przyniesie gwałtownych zmian w pogodzie. Jak podaje IMGW:

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni nad morzem do 24 stopni na zachodzie

Po południu, miejscami na wschodzie, wystąpią słabe przelotne opady deszczu.

Wiatr w zachodniej połowie kraju będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, a na północnym wschodzie do 70 km/h, północno-zachodni.

i Autor: IMGW Pogoda na piątek, 20 czerwca

Najprzyjemniejszym dniem długiego weekendu będzie sobota (21 czerwca). Słońce będzie dominować, a temperatury w województwie lubuskim wzrosną nawet do 26 stopni. W centrum kraju termometry pokażą od 22 do 24 stopni, chłodniej jedynie na wschodzie - tam w granicach 19-20 stopni. Polacy poczują, że kalendarzowe lato zbliża się wielkimi krokami. Na sobotę synoptycy nie zapowiadają deszczu, więc to odpowiedni moment na grilla lub dłuższy spacer.

i Autor: IMGW Pogoda na sobotę, 21 czerwca

Pierwszy dzień lata z upałem? Szczegółowa prognoza IMGW

Ostatni dzień długiego weekendu wypada 22 czerwca. Prognozy na niedzielę są bardzo ciekawe. Według IMGW, bardzo gorąco zrobi się w województwach:

lubuskim

dolnośląskim

zachodniopomorskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

Parasole mogą się przydać na północnym-wschodzie i tam temperatury maksymalne "tylko" do 24 stopni Celsjusza. Istnieje prawdopodobieństwo, że pierwszy dzień kalendarzowego lata przyniesie nam upał. Na ten moment Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi o 29 stopniach, ale delikatne przetasowania w górę są możliwe. Gdzie będzie najgoręcej? Spójrzmy na mapę, przygotowaną przez eksperta z IMGW:

i Autor: IMGW Pogoda na niedzielę, 22 czerwca

Konkretniejszy upał pojawia się w prognozach na 23 czerwca. Poniedziałek może przynieść nawet 33-34 stopnie na zachodzie. Warto przypomnieć o kwestiach, związanych z bezpieczeństwem:

Jak się zachować podczas upałów? Ministerstwo Zdrowia radzi:

kontroluj temperaturę powietrza w swoim domu lub mieszkaniu (max. 32°C w dzień i 24°C w nocy);

wietrz dom lub mieszkanie, gdy temperatura na zewnątrz jest najniższa;

zamykaj i zasłaniaj okna, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;

wyłączaj w miarę możliwości sztuczne oświetlenie i urządzenia elektryczne;

unikaj wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów;

unikaj forsownego wysiłku fizycznego;

spędzaj w miarę możliwości 2 – 3 godziny dziennie w chłodnym miejscu (np. klimatyzowany budynek użyteczności publicznej);

chłodź organizm (bierz chłodne prysznice, stosuj zimne okłady, noś jasne i przewiewne ubrania i buty oraz nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV);

nawadniaj organizm (pij duże ilości wody, unikaj alkoholu, jedz warzywa i owoce, takie jak pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);

leki przechowuj w temperaturze poniżej 25 stopni lub w lodówce (należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu).

Prognozy i ostrzeżenia będziemy na bieżąco aktualizować w "Super Expressie".

