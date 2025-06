Dzień Otwartych Koszar w Szczecinie – historia, pasja i integracja pokoleń dzięki Programowi Społecznik

Organizatorem wydarzenia był Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Szczecin, który wraz ze Strażą Graniczną przygotował bogaty program atrakcji dla wszystkich odwiedzających. Jak podkreślił Andrzej Budzyński, prezes szczecińskiego regionu Związku:

– Obchodzimy dziś 80. rocznicę objęcia ochroną granicy przez Wojska Ochrony Pogranicza. Nie chcieliśmy jednak celebrować tej uroczystości tylko we własnym gronie. To także Dzień Otwartych Koszar – prawdziwa lekcja historii dla młodzieży i okazja do wspólnego świętowania