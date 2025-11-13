Oszukują na kalendarz adwentowy! Nie daj się nabrać

Policja ostrzega przed oszustwami na kalendarz adwentowy. Obiecują go za darmo i okradają ludzi

Internetowi naciągacze wymyślają coraz to nowe metody okradania ludzi! Teraz policjanci z województwa zachodniopomorskiego ostrzegają przed kradzieżą metodą na... kalendarz adwentowy. Święta pomału zaczynają się zbliżać, a taki kalendarz to świetna zabawa i dobry prezent. Ale uwaga - jeśli ktoś twierdzi, że da ci go za darmo, to powinna zapalić Ci się wielka czerwona lampka. Dlaczego? Jak informują zachodniopomorscy mundurowi na swojej stronie internetowej, cyberprzestępcy podszywają się pod popularną drogerię internetową i kuszą użytkowników rzekomo darmowym kalendarzem adwentowym. W praktyce to nic więcej jak kolejna próba wyłudzenia danych i pieniędzy - a naiwność może tu słono kosztować.

Wystarczy - jak twierdzą oszuści - wypełnić prostą ankietę, a kalendarz adwentowy można rzekomo otrzymać za darmo

Jak działa oszustwo? W mediach społecznościowych krążą grafiki i ogłoszenia zachęcające do udziału w „promocji”. Wystarczy - jak twierdzą oszuści - wypełnić prostą ankietę, a kalendarz adwentowy można rzekomo otrzymać za darmo. Po jej zakończeniu użytkownik dowiaduje się, że jedynym kosztem jest symboliczna opłata za przesyłkę: około 10 zł. I tu właśnie zaczyna się cała pułapka. Aby zapłacić za rzekomą wysyłkę, trzeba podać dane osobowe oraz informacje z karty płatniczej. W tym momencie ofiara oddaje oszustom wszystko, czego potrzebują - dostęp do pieniędzy i danych. Krótko mówiąc: zamiast kalendarza adwentowego można otrzymać wyzerowanie swojego konta w banku.

Nie daj się nabrać! Na co zwracać uwagę? Oto poradnik z policyjnej strony:

"Jak rozpoznać fałszywa ofertę ? • zbyt dobra, by była prawdziwa- "darmowy" lub bardzo tani produkt znanej marki to sygnał ostrzegawczy.• podejrzany adres strony- różni się od oficjalnej domeny sklepu• prośba o dane z karty płatniczej w ramach "gratisu"- to próba wyłudzenia danych• brak informacji o promocji na oficjalnych profilach stronyJak chronić się przed oszustami ? • zachowaj ostrożność wobec sensacyjnych "okazji"• nie klikaj w nieznane linki i reklamy• nigdy nie udostępniaj danych osobowych ani bankowych• zawsze sprawdzaj czy strona jest autentyczna• ostrzeż swoich bliskich- rodzinę i znajomych !"

