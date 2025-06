Piknik pełen atrakcji w Nowogardzie! Eko-zabawa, pokaz ptaków i „Pieski na czerwonym dywanie” już 27 czerwca

i Autor: materiały prasowe

Już w najbliższy piątek, 27 czerwca, w godzinach 10:00–16:00 plac Szarych Szeregów w Nowogardzie zamieni się w barwne centrum edukacji, rozrywki i sportu. Na mieszkańców czeka całkowicie bezpłatny piknik pełen atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych!

Wśród przygotowanych niespodzianek znajdą się:

Pokaz sokolniczy z opowieściami o ptakach drapieżnych – okazja, by z bliska zobaczyć majestatyczne ptaki i dowiedzieć się więcej o ich zwyczajach.

„Pieski na czerwonym dywanie” – wystawa podopiecznych schroniska w Sosnowicach. Może ktoś z uczestników zakocha się w którymś z czworonogów i zdecyduje się dać mu dom?

Stoiska edukacyjne i warsztaty ekologiczne – świetna okazja, by nauczyć się, jak żyć bardziej eko.

Turnieje sportowe na plaży miejskiej – emocje gwarantowane w rozgrywkach w siatkówkę plażową, ręczną oraz tenis stołowy.

Laser Tag na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami, strefa gastronomiczna i eko-produkty – każdy znajdzie coś dla siebie!

Także na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie odbędzie się wyjątkowy koncert zamykający letni sezon. W ramach wydarzenia Letnia Scena Nowogardu na scenie wystąpią: Julia Żugaj oraz Łydka Grubasa. Start imprezy zaplanowano na godzinę 18:00, a co najważniejsze – wstęp jest wolny! To idealna okazja, by pożegnać lato z muzyką i dobrą energią.

Wydarzenie organizowane przez Eko-Mieszkańców Gminy Nowogard to świetna okazja, by wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, dowiedzieć się czegoś nowego i dobrze się bawić.

Piknik ekologiczny w Nowogardzie pn. „EKOWest” realizowany jest w ramach projektu „EKO-Mieszkańcy Gminy Nowogard”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23: Ochrona przyrody i jej zasobów.

Szczegóły dostępne także w mediach społecznościowych „EKOWest” na Facebook oraz na Urząd Miejski w Nowogardzie.

