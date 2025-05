Polak mógł zgarnąć 420 milionów w Eurojackpot. Od wielkiej fortuny dzieliła go jedna liczba

Quizy z wiedzy ogólnej to poniedziałkowa tradycja "Super Expressu", ale tym razem proponujemy wam taki test w dobrze znanej formule "Prawda czy fałsz?". Przygotowaliśmy 15 pytań z kilku dziedzin. Jeżeli zdobędziecie komplet punktów, to możecie śmiało startować w popularnych teleturniejach. Uważajcie, bo w treści pytań mogą się pojawić pułapki. Nasze doświadczenia redakcyjne wskazują, że siódme pytanie sprawia sporo kłopotów. Wszystkim czytelnikom życzmy dobrej zabawy.

QUIZ. Prawda czy fałsz? Prosta formuła, ale przy siódmym pytaniu zrobisz duże oczy! Pytanie 1 z 15 Mieszko II Lambert był królem Polski: Prawda Fałsz Następne pytanie

Zasady quizów "Super Expressu"

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W każdym z powyższych pytań poprawna jest tylko jedna odpowiedź.