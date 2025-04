W majówkę tutaj nie pogrillujesz. Gmina wprowadziła zakaz

Zakaz grillowania w Siadle Dolnym

Nabrzeże w Siadle Dolnym to popularne miejsce rekreacji. w 2018 roku zostało gruntownie zmodernizowane. Jest tu przystań kajakowa, miejsca do wypoczynku, a także kamienne kominki do grillowania. W 2019 roku zostało uznane za najlepszą przestrzeń publiczną w całym regionie. Niestety, w ostatnim czasie okolicznych mieszkańców i przyjezdnych zaskoczył niecodzienny widok. Mianowicie stanowiska do grillowania są zaklejone biało-czerwoną taśmą i widnieje na nich informacja o zakazie grillowania.

Mieszkańcy skarżyli się na zakłócanie spokoju

Co ciekawe, kontrowersyjny zakaz został wprowadzony na wniosek samych mieszkańców Siadła Dolnego, którzy skarżyli się na hałas, imprezy do rana i zaśmiecanie okolicy. Dochodziło tutaj do licznych interwencji z powodu nocnych imprez przy grillu, słuchaniu głośnej muzyki i spożywania alkoholu. Duży problem stanowiło również parkowanie w nielegalnych miejscach. Ostatecznie wójt Kołbaskowa przychyliła się do prośby mieszkańców i podjęła decyzję o wprowadzenia zakazu.

"Decyzją Gmina Kołbaskowo został wprowadzony zakaz grillowania na nabrzeżu w Siadle Dolnym. Grille znajdujące się na miejscu zostały wyłączone z użytku. Zapraszamy do korzystania z nabrzeża w inny sposób – bez grillowania"

- czytamy na facebookowym profilu Siadła Dolnego.

Decyzja wywołała kontrowersje

Opinie wśród mieszkańców są podzielone. Jedni cieszą się, że jest szansa na więcej spokoju w okolicy, inni uważają zakaz za zbyt surowy.

"Nie dziwię się, niegdyś kameralne i spokojne miejsce stało się skupiskiem hołoty skupionej nad kiełbasą i browarkiem"

"Super, w końcu!"

"To po co je tam stawiali? Polski absurd!!!"

"Z moich podatków zostało coś zbudowane, a teraz nie mogę z tego korzystać?"

"Waliłbym mandaty za picie alkoholu w miejscu publicznym i głośne zachowanie, to by jeszcze gmina zarobiła. Ale po co? Lepiej zrobić zakaz i niech zarośnie mchem. Żenada"

- czytamy w komentarzach.