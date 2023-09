Pomorze Zachodnie jeszcze bardziej eko. Zbliża się Szczyt Ekologiczny 2023

Prelekcje i pokazy oraz gość specjalny

W Szczecinie spotkają się naukowcy, edukatorzy i miłośnicy przyrody. Podczas Szczytu Ekologicznego będzie można spotkać m.in. aktywistów, którzy zakładają ogrody społeczne, osoby, które w kreatywny sposób ratują stare urządzenia gospodarstwa domowego, propagatorów idei "less waste" i "zero waste" oraz osoby zajmujące się recyklingiem, energią odnawialną i zmianami klimatu. Na uczestników czekają ciekawe prelekcje i pokazy.

Wyłoniono 9 osób i organizacji, które zaprezentują swoją działalność i przyświecające jej ideały:

Justyna Zajchowska - Fundacja WWF Polska – opowie o morskich obszarach chronionych;

Marta Kukowska – Stena Recycling Polska – przedstawi założenia gospodarki o obiegu zamkniętym;

Joanna Plenzler – szczecińska geografka i polarniczka – odpowie na pytanie, czy klimat w Antarktyce też się ociepla;

Robert Sokołowski, Julian Malicki, Nadia Berezowska – Fundacja Klub Młodego Ekologa – poradzą jak zakładać ogrody społeczne;

Paweł Łastowski – North.pl – zachęci, by naprawiać, a nie wyrzucać;

Beata Buc - Proste Miasta – opowie o oszczędzaniu wody;

Barbara Markowska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział Szczecin oraz Stowarzyszenie Przystań.Wartości – przedstawi projekty ekologiczne lokalnej społeczności;

Renata Żelazna i Monika Liberacka – Fundacja im. Stanisława Karłowskiego – opowiedzą jak dbają o żyzność gleby i ożywienie relacji społecznych;

Monika Czajka i Paulina Domańska – Stowarzyszenie On-Eko – przybliży, jak w codziennym życiu stosować się do idei less waste.

Gościem specjalnym tegorocznego Szczytu Ekologicznego w Szczecinie będzie dobrze znana z telewizyjnych ekranów Maja Popielarska, która zaprosi uczestników do „Ekologicznego ogrodu”. Dziennikarka opowie o roli ogrodów w naszym życiu, zaprezentuje efektowne rośliny i m.in. sposoby rozmnażania bylin.

- Pomorze Zachodnie to najbardziej zielony region w Polsce. Stawiamy na odnawialną energię, jako samorząd województwa inwestujemy w niskoemisyjny transport, propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia. Jesteśmy eko na co dzień – podkreśla Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Szczyt Ekologiczny organizujemy raz w roku, ale nie jest to czymś w rodzaju konferencji podsumowującej. Chcemy inspirować mieszkańców do jeszcze większego zaangażowania w ochronę środowiska. Chcemy pokazać najciekawsze eko-inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Chcemy promować dobre praktyki, edukować i dyskutować o wyzwaniach w obszarze ekologii. Tych globalnych, i tych lokalnych.

Uczestnicy Szczytu Ekologicznego będą mogli zagłosować na najciekawszą z zaprezentowanych eko-inicjatyw. Na aktywnych czekają nagrody – niespodzianki.

i Autor: mat. organizatora Szczyt Ekologiczny 2023

Gadżety za recykling

Podobnie jak w ubiegłym roku będzie też można zdobyć ekologiczne gadżety. Wystarczy zebrać 20 punktów w aplikacji Recoamp i 12 września zgłosić to przy oznaczonym stoisku. Punkty otrzymuje się za wrzucanie butelek PET lub puszek ALU do Recomatów, czyli automatów służących do selektywnej zbiórki odpadów. Jeden z nich znajduje się przy Morskim Centrum Nauki na Łasztowni.

- Segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, niemarnowanie żywności, dbałość o otoczenie - to zasady, którymi powinien kierować się każdy z nas - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. - Zmiany klimatu, kryzys energetyczny uświadamiają nam wszystkim, że troska o środowisko to nie moda, a konieczność! Budowanie postaw proekologicznych przynosi wiele pozytywnych efektów. Widać dużą aktywność lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych. Ekologiczne idee są też coraz ważniejsze dla firm i instytucji.

Weź udział w Szczycie Ekologicznym. Zapisz się już dziś!

III Szczyt Ekologiczny odbędzie się 12 września o godz. 16:00 w Courtyard Mariott przy Bramie Portowej w Szczecinie. Udział w pokazach i prelekcjach jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie szczytekologiczny.pl.

Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo w Internecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie szczytekologiczny.pl oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja WWF Polska.

i Autor: mat. organizatora Szczyt Ekologiczny 2023

i Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany