Polska flota promowa łączy siły. Trzech armatorów podpisało ważną umowę

Umowa między trzema polskimi armatorami podpisana

Informację o sformalizowaniu współpracy trzech armatorów promowych, obsługujących połączenia między Polską i Skandynawią, przekazał w środę rzecznik Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol. Jak wyjaśnił, umowa została podpisana we wtorek w szczecińskiej siedzibie PŻM.

– Wspólnikami w równej części zostały w spółce: grupa Polskiej Żeglugi Morskiej, grupa Hass Holding (EuroAfrica) oraz Polska Żegluga Bałtycka S.A. – poinformował Gogol.

Polsca S.A. – odpowiedź na rosnącą konkurencję na Bałtyku

W rozmowie z PAP rzecznik wyjaśnił, że Polsca S.A., której powołanie zapowiadał w 2023 r. premier Donald Tusk, to spółka operacyjna, o kapitale 120 tys. zł. Trzej udziałowcy objęli akcje o wartości 40 tys. zł.

– Celem powstania spółki Polsca S.A. jest konsolidacja działalności wszystkich polskich firm, działających na rynku promowym z zachowaniem ich niezależności prawnej i dotychczasowych struktur wewnętrznych – podkreślił Gogol.

Rzecznik PŻM zaznaczył, że połączenie sił wszystkich polskich armatorów operujących na Bałtyku jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję „ze strony obcych przedsiębiorstw promowych”.

Jak informowało niedawno Ministerstwo Infrastruktury, Unity Line (promy pływające pod tą marką należą do PŻM i EuroAfrica) oraz Polferries kilkanaście lat temu obsługiwały ok. 80 proc. przewozów promami między Polską a Skandynawią. Obecnie udział w rynku wynosi mniej niż 60 proc. W minionej dekadzie wzrosła aktywność armatorów z Niemiec i Finlandii.

Wspólne działania marketingowe i optymalizacja floty

Konsolidacja ma przynieść wymierne korzyści w postaci wspólnych działań marketingowych, platformy sprzedaży biletów oraz negocjacji zakupu paliw.

– Dzięki konsolidacji możliwym będą wspólne działania marketingowe skierowane na pozyskanie nowych klientów, wspólna platforma sprzedaży biletów, wspólne negocjowanie zakupu paliw itd. – wyjaśnił Gogol.

Stworzenie jednego operatora polskich promów, pozwoli na „bardziej elastyczne operowanie posiadanym przez trzy podmioty tonażem na poszczególnych liniach”. Powierzchnie przewozowe, na różnej wielkości jednostkach, zostaną optymalnie wykorzystane. Ułatwione będzie też realizowanie strategii rozwoju nowych linii oraz rozbudowy floty.

Nowe promy z logo Polsca już wkrótce na Bałtyku

17 stycznia w Szczecinie odbył się chrzest nowego promu m/f Jantar Unity, który na burtach ma już napisy „Polsca” (oznaczające Polskę i Skandynawię). Pod koniec roku ma być gotowy kolejny nowoczesny, duży prom (4100 m linii ładunkowej), którego planowana nazwa to „Bursztyn Unity” (Trwa budowa tej jednostki w Gdańskiej Stoczni Remontowej). W 2028 r. planowane jest przekazania do eksploatacji trzeciego promu z serii.

Obecnie Unity Line i Polferries posiadają 11 promów. Kilkudziesięcioletnie jednostki są będą w najbliższych latach wycofywane.

– Znakiem rozpoznawczym nowej spółki jest logo POLSCA. Będzie on też sukcesywnie umieszczane na wszystkich jednostkach należących do polskich armatorów promowych – zapowiedział Gogol.

Rzecznik PŻM poinformował też, że spółka Polsca uzyskała już wszelkie zgody formalne, m.in. z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Siedzibą spółki jest Świnoujście. W rozmowie z PAP Gogol poinformował, że członkowie zarządu zostaną wskazani przez udziałowców, w najbliższych tygodniach.

