Pół miasta wciąż bez tramwajów. Czwarty dzień kryzysu wywołanego pogodą

Tramwaje tylko częściowo na torach

Po dwóch dniach całkowitego paraliżu tramwajowego, w środę udało się uruchomić część linii. W czwartek zakres kursowania pozostaje taki sam – tramwaje jeżdżą, ale wyłącznie po skróconych i zmienionych trasach.

Jak przekazał rzecznik ZDiTM, Kacper Reszczyński, zmiany dotyczą linii 2, 7, 8 i 6, podczas gdy pozostałe linie kursują po stałych trasach.

Jak jeżdżą tramwaje w Szczecinie?

Linia 2: Dworzec Niebuszewo – Potulicka przez Plac Rodła, Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową.

Linia 8: Gumieńce – Plac Rodła przez Plac Kościuszki, Bramę Portową, Plac Żołnierza Polskiego i Filharmonię.

Linia 7: Zawadzkiego – Dworcowa, stałą trasą do przystanku Wyszyńskiego; powrót przez Dworcową i Bramę Portową.

Linia 6: Pomorzany – Gocław, trasą linii 3 do Placu Żołnierza Polskiego, dalej Parkową, Antosiewicza i Ludową.

Prawobrzeże bez tramwajów. Wprowadzono autobusy zastępcze

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Prawobrzeżu. Tam tramwaje nie kursują w ogóle. Aby zapewnić mieszkańcom dojazd do centrum, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Zastępcze autobusy jeżdżą na odcinku: Turkusowa – Jasna – Jaśminowa ZUS – Basen Górniczy – Wyszyńskiego – Brama Portowa

Odjazdy z Bramy Portowej odbywają się z przystanku wspólnego dla linii A, B, C i 2.

– Na powyższym odcinku pasażerowie mogą również korzystać z linii pospiesznych – podkreśla rzecznik ZDiTM.

Autobusy – zarówno zastępcze, jak i pospieszne – zatrzymują się na przystankach komunikacji nocnej.

Dodatkowe wsparcie dla tramwajowej "szóstki"

ZDiTM uruchamia także autobusy zastępcze na trasie Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny, czyli po odcinku obsługiwanym normalnie przez linię 6.

Informatorzy w terenie i aktualizacje online

Od wczesnych godzin porannych na najważniejszych węzłach przesiadkowych pojawili się pracownicy ZDiTM, którzy pomagają pasażerom odnaleźć właściwe połączenia. Można ich spotkać m.in. . na:

Turkusowej

Bramie Portowej

Placu Kościuszki

Placu Rodła

Gumieńcach

Zawadzkiego

Głębokim

Stoczni Szczecińskiej

Kołłątaja

Szpitalnej

Pomorzanach

ZDiTM apeluje o śledzenie bieżących komunikatów.

– Dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce Dla pasażera – tłumaczy Kacper Reszczyński.

Kiedy normalność wróci na tory?

Na razie nie wiadomo, kiedy tramwaje wrócą na pełne trasy. Służby walczą z oblodzeniem sieci i torowisk, ale warunki pogodowe wciąż utrudniają prace. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość – czwarty dzień kryzysu pokazuje, że powrót do normalności może potrwać dłużej, niż początkowo zakładano.

Sonda Lubisz jeździć tramwajami? Tak, bardzo Nie lubię, jeżdżę tylko jak muszę Nienawidzę i omijam je z daleka