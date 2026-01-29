Pół miasta wciąż bez tramwajów. Czwarty dzień kryzysu wywołanego pogodą

Tramwaje tylko częściowo na torach
Po dwóch dniach całkowitego paraliżu tramwajowego, w środę udało się uruchomić część linii. W czwartek zakres kursowania pozostaje taki sam – tramwaje jeżdżą, ale wyłącznie po skróconych i zmienionych trasach.
Jak przekazał rzecznik ZDiTM, Kacper Reszczyński, zmiany dotyczą linii 2, 7, 8 i 6, podczas gdy pozostałe linie kursują po stałych trasach.
Polecany artykuł:
Jak jeżdżą tramwaje w Szczecinie?
Linia 2: Dworzec Niebuszewo – Potulicka przez Plac Rodła, Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową.
Linia 8: Gumieńce – Plac Rodła przez Plac Kościuszki, Bramę Portową, Plac Żołnierza Polskiego i Filharmonię.
Linia 7: Zawadzkiego – Dworcowa, stałą trasą do przystanku Wyszyńskiego; powrót przez Dworcową i Bramę Portową.
Linia 6: Pomorzany – Gocław, trasą linii 3 do Placu Żołnierza Polskiego, dalej Parkową, Antosiewicza i Ludową.
Prawobrzeże bez tramwajów. Wprowadzono autobusy zastępcze
Najtrudniejsza sytuacja panuje na Prawobrzeżu. Tam tramwaje nie kursują w ogóle. Aby zapewnić mieszkańcom dojazd do centrum, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
Zastępcze autobusy jeżdżą na odcinku: Turkusowa – Jasna – Jaśminowa ZUS – Basen Górniczy – Wyszyńskiego – Brama Portowa
Odjazdy z Bramy Portowej odbywają się z przystanku wspólnego dla linii A, B, C i 2.
– Na powyższym odcinku pasażerowie mogą również korzystać z linii pospiesznych – podkreśla rzecznik ZDiTM.
Autobusy – zarówno zastępcze, jak i pospieszne – zatrzymują się na przystankach komunikacji nocnej.
Dodatkowe wsparcie dla tramwajowej "szóstki"
ZDiTM uruchamia także autobusy zastępcze na trasie Stocznia Szczecińska – Dworzec Główny, czyli po odcinku obsługiwanym normalnie przez linię 6.
Informatorzy w terenie i aktualizacje online
Od wczesnych godzin porannych na najważniejszych węzłach przesiadkowych pojawili się pracownicy ZDiTM, którzy pomagają pasażerom odnaleźć właściwe połączenia. Można ich spotkać m.in. . na:
- Turkusowej
- Bramie Portowej
- Placu Kościuszki
- Placu Rodła
- Gumieńcach
- Zawadzkiego
- Głębokim
- Stoczni Szczecińskiej
- Kołłątaja
- Szpitalnej
- Pomorzanach
ZDiTM apeluje o śledzenie bieżących komunikatów.
– Dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce Dla pasażera – tłumaczy Kacper Reszczyński.
Kiedy normalność wróci na tory?
Na razie nie wiadomo, kiedy tramwaje wrócą na pełne trasy. Służby walczą z oblodzeniem sieci i torowisk, ale warunki pogodowe wciąż utrudniają prace. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość – czwarty dzień kryzysu pokazuje, że powrót do normalności może potrwać dłużej, niż początkowo zakładano.