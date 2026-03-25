Polak w jednej chwili stał się multimilionerem! Zgarnął jedną z najwyższych wygranych w historii Lotto!

Magiczne liczby, które odmieniły życie

Losowanie Lotto z wtorku, 24 marca, przejdzie do historii. Padły następujące liczby: 9, 13, 16, 17, 38, 45 — zestaw, który dla jednego gracza okazał się wart prawdziwą fortunę.

Co ciekawe, nowy multimilioner nie musiał nawet wychodzić z domu. Zwycięski zakład został zawarty za pośrednictwem strony www.lotto.pl, co tylko potwierdza, że szczęście potrafi zapukać do drzwi... a nawet do przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

Trafienie "szóstki" oznaczało tylko jedno - wygraną w wysokości 32 060 068,20 zł. Tyle wyniosła bowiem kumulacja. Szczęśliwy gracz otrzyma jednak nieco mniej, gdyż potrącony zostanie 10‑procentowy podatek od wysokich wygranych. Ostatecznie do wypłaty trafi prawie 30 milionów złotych.

To piąta co do wysokości wygrana w Lotto w historii Polski — i zdecydowanie jedna z tych, które zmieniają życie z dnia na dzień.

Jak grać w Lotto? Krótko i na temat

Zasady gry w Lotto są proste:

Losowanych jest 6 z 49 liczb

Można grać:

własnymi liczbami,



na chybił trafił,



w opcji mieszanej Mix

Wygrane są w czterech stopniach: za trafienie 6, 5, 4 lub 3 liczb

Szansa na trafienie „szóstki” to 1:13 983 816

Jeden zakład kosztuje 3 zł (2,40 zł stawka + 0,60 zł dopłata)

Można grać także z opcją Plus – dodatkowy milion za 1 zł

Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00

Brzmi banalnie, ale trafienie „szóstki” to prawdziwy wyczyn — i właśnie dlatego takie historie elektryzują całą Polskę.

Co można zrobić z taką fortuną?

