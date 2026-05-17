Wiosna w pełnym rozkwicie na Wałach Chrobrego. Tłumy mieszkańców ruszyły na kiermasz ogrodniczy

Grzegorz Kluczyński
2026-05-17 14:15

W weekend, 16–17 maja, reprezentacyjne Wały Chrobrego zamieniły się w kolorowe, pachnące i tętniące życiem ogrodnicze miasteczko. Wiosenna edycja kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach” – wydarzenia organizowanego cyklicznie od wielu lat, zawsze wiosną i jesienią – ponownie przyciągnęła tłumy Szczecinian spragnionych zieleni, inspiracji i zakupów, których nie da się zrobić w zwykłym markecie.

Wiosenny raj dla ogrodników

Na stoiskach pojawiło się wszystko, czego mogą potrzebować właściciele ogrodów, działek i balkonów. Były rośliny ozdobne, byliny, krzewy, drzewa owocowe, a także coraz popularniejsze rośliny egzotyczne, które z roku na rok zdobywają nowych fanów.

Nie zabrakło również szerokiej oferty akcesoriów ogrodniczych, narzędzi, donic, dekoracji, a nawet mebli ogrodowych i elementów małej architektury, które pozwalają zamienić ogród w prywatną strefę relaksu.

Regionalne smaki, których nie znajdziesz w markecie

Równolegle z kiermaszem ogrodniczym odbywał się tradycyjny targ produktów regionalnych. To właśnie tu można było kupić specjały, które na co dzień nie trafiają na półki supermarketów:

  • miody z małych pasiek,
  • chleby na zakwasie,
  • wędliny wędzone tradycyjnymi metodami,
  • wina z lokalnych winnic.

Zapachy unoszące się nad Wałami Chrobrego sprawiały, że wielu odwiedzających zaczynało zakupy od degustacji.

Pogoda dopisała, frekwencja również

Wiosenna aura okazała się idealnym sprzymierzeńcem organizatorów. Było ciepło, słonecznie i bezwietrznie – dokładnie tak, jak powinno być podczas majowego spaceru nad Odrą. Nic dziwnego, że alejki między stoiskami momentami pękały w szwach, a wielu wystawców sprzedawało swoje produkty jeszcze przed zakończeniem wydarzenia.

Kiermasz, który wraca jak wiosna i jesień

„Pamiętajcie o ogrodach” to wydarzenie, które od lat ma stałe miejsce w kalendarzu szczecińskich imprez plenerowych. Wiosenna edycja otwiera sezon, jesienna zamyka go, pozwalając mieszkańcom przygotować ogrody na zimę.

Wiosenna odsłona kiermaszu potwierdziła jedno: Szczecinianie kochają zieleń, a Wały Chrobrego są idealnym miejscem, by tę miłość pielęgnować.

