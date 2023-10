Po wyborach w Polsce Niemcy przywracają kontrole na granicy. "Bitte Personalausweis"

Wzmożone kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Od kilku tygodni na terenach przygranicznych były prowadzone wyrywkowe kontrole pojazdów wjeżdżających na terytorium Niemiec. Wspólne patrole straży granicznej i policji ustawiały się przy drogach prowadzących od przejść granicznych wgłąb kraju, zatrzymując kierowców do kontroli dokumentów. Dochodziło do nich często nawet kilka kilometrów od granicy. Od poniedziałku, 16 października sytuacja uległa zmianie. Kontroli można się spodziewać już na przejściach granicznych. Są one prowadzone przez całą dobę. Tak jest m.in. na przejściu Kołbaskowo-Pomellen na autostradzie A6/A11.

"Policja Federalna na bieżąco kontroluje ruch wjazdowy z Polski za pomocą stacjonarnych kontroli na przejściu granicznym Pomellen na Autostradzie Federalnej 11" - informuje "Nordkurier".

Kontrole prowadzone są również na innych przejściach granicznych, m.in. w Świecku. Z ich powodu ruch w stronę Niemiec jest spowolniony, a na drogach i autostradach tworzą się korki. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że kierowcy muszą oczekiwać w długich kolejkach. Jak informuje portal polskiobserwator.de, są też przejścia graniczne, gdzie ruch odbywa się płynnie, a kontrole mają charakter jedynie wyrywkowy.

Przygotuj dokumenty i... zapas czasu

Planując wyjazd do Niemiec trzeba więc uzbroić się w cierpliwość, a w przypadku, gdy jedziemy np. na lotnisko w Berlinie, zaplanować podróż z dużym zapasem czasu, by przypadkiem nie spóźnić się na samolot. Należy również pamiętać o niezbędnych dokumentach, o czym przypominają również polskie służby graniczne.

"Kontroli będą podlegały wybrane pojazdy i osoby. Czynne pozostają wszystkie przejścia graniczne. Podróżnym udającym się do Niemiec, Straż Graniczna przypomina o konieczności posiadania dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu" - czytamy w komunikacie SG.

Dodatkowo kierowcy powinni pamiętać o zabraniu ze sobą prawa jazdy - plastikowego, a nie wirtualnego. Przypomnijmy, dokumenty w aplikacji mObywatel są uznawane wyłącznie na terytorium Polski, w Niemczech są bezużyteczne i traktowane na równi z ich brakiem, za co grożą wysokie kary, sięgające nawet kilku tysięcy euro.

Jak długo to potrwa?

Jak informują niemieckie służby za pośrednictwem "Nordkurier", stacjonarne kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią, zgodnie z rozporządzeniem niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych, mają potrwać co najmniej do 26 października. Wszystko jednak wskazuje, że zostaną one przedłużone, gdyż granica jest stale przekraczana przez nielegalnych migrantów. Jak donosi portal, tylko na terenie Meklemburgii - Pomorza Przedniego w ostatni weekend zatrzymano 38 osób, które wjechały do Niemiec nielegalnie. 8 osób przekroczyło granicę w rejonie Świnoujścia na wyspie Uznam. "Większość to obywatele Syrii" - donosi "Nordkurier".

