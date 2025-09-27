Nigdy nie rób tego na działce ROD. Możesz nawet stracić swój ogródek!

Grzegorz Kluczyński
2025-09-27 5:30

Rodzinne Ogrody Działkowe to zielone oazy spokoju, ale nie każdy wie, że obowiązują tam surowe zasady. Za złamanie regulaminu grożą nie tylko wysokie kary, ale nawet utrata działki! Sprawdź, czego absolutnie nie wolno robić na ROD-ach.

Czym są Rodzinne Ogrody Działkowe?

ROD to wydzielone tereny zielone, zarządzane przez Polski Związek Działkowców (PZD), przeznaczone do rekreacji, uprawy roślin i odpoczynku. Działkowcy mają prawo do użytkowania działki, budowy altany zgodnej z przepisami, uprawy warzyw, owoców i kwiatów, a także do korzystania z infrastruktury ogrodu. Ale uwaga – to nie jest teren prywatny w pełnym tego słowa znaczeniu. Obowiązuje regulamin, który trzeba znać i przestrzegać.

Prawa i obowiązki działkowca

Każdy działkowiec zobowiązany jest do:

  • dbania o porządek i estetykę działki,
  • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
  • niezakłócania ciszy i spokoju innych użytkowników,
  • stosowania się do regulaminu ROD oraz uchwał zarządu ogrodu.

Brzmi rozsądnie? Owszem. Ale wielu zapomina, że złamanie zasad może skończyć się nie tylko upomnieniem, ale i wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki!

Lista zakazów – tego nie wolno robić na działce!

W poniższej galerii przedstawiamy 10 najczęstszych przewinień, które mogą skończyć się karą, a nawet utratą działki. Jeśli jesteś działkowcem – warto znać te zasady. A jeśli dopiero planujesz zostać – zapoznaj się z regulaminem ROD, zanim wbijesz pierwszy szpadel w ziemię. Ogródek to przywilej, nie prawo bez ograniczeń!

Tego nie wolno robić na działce
11 zdjęć

Test na prawdziwego działkowca

Czy wiesz już wszystko o byciu działkowcem? Przekonaj się i rozwiąż poniższy quiz, dzięki któremu sprawdzisz swoją wiedzę.

Quiz: Test na działkowca. Czy nadajesz się na właściciela ogródka działkowego?
Pytanie 1 z 15
Skrót ROD oznacza:
