Czym są Rodzinne Ogrody Działkowe?

ROD to wydzielone tereny zielone, zarządzane przez Polski Związek Działkowców (PZD), przeznaczone do rekreacji, uprawy roślin i odpoczynku. Działkowcy mają prawo do użytkowania działki, budowy altany zgodnej z przepisami, uprawy warzyw, owoców i kwiatów, a także do korzystania z infrastruktury ogrodu. Ale uwaga – to nie jest teren prywatny w pełnym tego słowa znaczeniu. Obowiązuje regulamin, który trzeba znać i przestrzegać.

Prawa i obowiązki działkowca

Każdy działkowiec zobowiązany jest do:

dbania o porządek i estetykę działki,

przestrzegania zasad współżycia społecznego,

niezakłócania ciszy i spokoju innych użytkowników,

stosowania się do regulaminu ROD oraz uchwał zarządu ogrodu.

Brzmi rozsądnie? Owszem. Ale wielu zapomina, że złamanie zasad może skończyć się nie tylko upomnieniem, ale i wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki!

Lista zakazów – tego nie wolno robić na działce!

W poniższej galerii przedstawiamy 10 najczęstszych przewinień, które mogą skończyć się karą, a nawet utratą działki. Jeśli jesteś działkowcem – warto znać te zasady. A jeśli dopiero planujesz zostać – zapoznaj się z regulaminem ROD, zanim wbijesz pierwszy szpadel w ziemię. Ogródek to przywilej, nie prawo bez ograniczeń!

Test na prawdziwego działkowca

Czy wiesz już wszystko o byciu działkowcem? Przekonaj się i rozwiąż poniższy quiz, dzięki któremu sprawdzisz swoją wiedzę.

