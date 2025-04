Nowoczesność i komfort dla pasażerów

Z bazy PKP Intecity "Szczecin Zaleskie Łęgi", która znajduje się na Międzyodrzu, w rejonie stacji Szczecin Port Centralny, każdego dnia wyruszają w trasy 23 pociągi. To o 5 więcej niż cztery lata temu. Składy zestawione są z różnego rodzaju taboru kolejowego, w tym z nowoczesnych Pendolino, komfortowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt czy najnowszych lokomotyw Griffin.

– Inwestycje w bocznice kolejowe to inwestycje w komfort i punktualność, czyli kluczowe dla pasażerów czynniki wpływające na zadowolenie z podróży pociągiem – mówi Hanna Jażdżyk, Członek Zarządu PKP Intercity. – Jeszcze w ubiegłym roku mycie pociągów na bocznicy kolejowej w Szczecinie odbywało się ręcznie. Teraz umycie całego składu w myjni trwa niecałą godzinę, jest dokładniejsze i potrzeba do tego mniej wody, ponieważ krąży ona w obiegu zamkniętym. Rok temu na część napraw czy przeglądów wagony musiały być przesyłane do zaplecza technicznego w Gdyni. Obecnie prowadzone są one w Szczecinie w nowoczesnej hali, wyposażonej w profesjonalny sprzęt. Zmiany te pozwalają nam szybciej i sprawniej przygotować pociągi oraz skrócić czas ich wyłączenia z eksploatacji, tak aby czyste oraz sprawne punktualnie wyjeżdżały na stację Szczecin Główny i dalej zabierały podróżnych w trasy po całej Polsce.

Ekologiczna myjnia i ochrona przed oblodzeniem

W ramach modernizacji wybudowano całoroczną myjnię automatyczną, która może pomieścić aż 8 wagonów! Hala myjni o długości ok. 200 metrów została wyposażona w 3 portale samojezdne ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru. Co ważne, obiekt wyposażony jest w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, co pozwala na wielokrotne wykorzystywanie wody z mycia oraz system zbierania deszczówki.

Bocznica zyskała także zewnętrzny system zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem. Podgrzany płyn przeciwoblodzeniowy jest natryskiwany pod niskim ciśnieniem na wózki i inne wybrane części pojazdów. Płyn pozostaje na opryskanej powierzchni jako warstwa ochronna zapobiegająca przywieraniu śniegu.

Nowa hala przeglądów i infrastruktura torowa

Modernizacja objęła również budowę hali przeglądów i napraw o długości 200 m i o powierzchni 2 000 m². Obiekt wyposażony został w specjalne podnośniki, dzięki którym można podnieść wagon do góry i wymienić wózki.

Przebudowa bocznicy w Szczecinie obejmowała także infrastrukturę torową. Wybudowano dodatkowe tory o łącznej długości 3700 m, kanał przeglądowy dla pojazdów o długości 200 m, tor wyciągowy o długości 260 m czy 11 nowych rozjazdów.

Inwestycje w całej Polsce

PKP Intercity inwestuje w nowoczesne stacje postojowe również w innych częściach Polski. W 2024 roku zakończono prace związane z przebudowami bocznic kolejowych w Krakowie i Wrocławiu. W trakcie zaawansowanych prac jest rozbudowa zaplecza technicznego w Przemyślu.

W latach 2025-2030 przewoźnik planuje przeznaczyć blisko 3,2 mld zł na unowocześnienie zapleczy technicznych i bocznic kolejowych.

