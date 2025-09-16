Piraci drogowi nagminnie łamią tu prawo. Po kolejnej awanturze na Podzamczu policja publikuje oświadczenie. "Problem jest nam znany"

2025-09-16 10:38

Ulica Wielka Odrzańska na szczecińskim Podzamczu to miejsce, w którym regularnie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, co prowadzi nie tylko do niebezpiecznych sytuacji, ale również licznych konfliktów. Mimo, iż problem istnieje od wielu miesięcy, niewiele się dzieje, by go rozwiązać. W miniony weekend doszło do kolejnych incydentów, które odbiły się szerokim echem nie tylko w Szczecinie. Oświadczenie w tej sprawie wydała szczecińska policja. Jednak czy to wystarczy, by ostatecznie zakończyć tę absurdalną sytuację?

Autor: gk
Jazda "pod prąd", rękoczyny i zarzuty

Na początku 2025 roku na ulicy Wielkiej Odrzańskiej miała miejsce awantura, która rozpoczęła się od umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego, a zakończyła się na groźbach i rękoczynach. Prawidłowo jadącemu taksówkarzowi drogę zajechała kobieta poruszająca się BMW "pod prąd". Gdy nie została przepuszczona, wezwała "posiłki". Padły niecenzuralne słowa i groźby pod adresem taksówkarza. Doszło również do rękoczynów i próby uszkodzenia auta. Nagranie z incydentu obiegło internet i wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Sprawą zajęła się policja, a kilka osób usłyszało zarzuty.

Dosłownie kilka dni później do sieci trafił kolejny film, którego bohaterem był kierowca samochodu należącego do znanej firmy kurierskiej. Podobnie jak w poprzednim przypadku, z pełną świadomością zignorował znak zakazu wjazdu i kontynuował jazdę "pod prąd" jednokierunkowym odcinkiem ulicy.

Rowerzysta vs. "Anglik z bejsbolem"

W miniony weekend do sieci trafił kolejny film. Na nagraniu opublikowanym na facebookowym profilu "Szeryf Chodnika", widać porsche 911 na angielskich tablicach rejestracyjnych. Kierujący, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich przypadkach, wjechał "pod zakaz" od strony Rynku Nowego. Gdy rowerzysta nie chciał go przepuścić, informując że złamał prawo, mężczyzna zaczął rzucać wyzwiskami - trochę po polski, trochę po angielsku. Po chwili kierujący porsche wysiadł z auta "uzbrojony" w kij bejsbolowy i ruszył w stronę rowerzysty. Ten w obronie własnej użył gazu.

Następnego dnia doszło do kolejnego incydentu. Tym razem za kierownicą nieprawidłowo poruszającego się pojazdu miała siedzieć kobieta w ciąży. Między nią a przepisowo jadącym rowerzystą, który nie chciał jej przepuścić doszło do sprzeczki. Na miejscu interweniowała policja, gdyż - jak twierdził rowerzysta - jednoślad został uderzony przez auto.

Świadome łamanie przepisów na porządku dziennym

Nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby zaobserwować przykłady łamania przepisów w tym miejscu, gdyż dochodzi do nich każdego dnia, nawet kilka razy w ciągu jednej godziny. Patrole policji pojawiają się tym miejscu rzadko, więc szansa na otrzymanie mandatu jest niewielka. To rozzuchwala kierowców, którzy z premedytacją łamią zakaz wjazdu i poruszają się jednokierunkową ulicą "pod prąd". Tak jest im po prostu wygodniej.

Policja publikuje oświadczenie

Po nagłośnieniu wydarzeń z ostatnich dni, szczecińska policja postanowiła odnieść się do sprawy, publikując oświadczenie, w którym informuje o podjętych działaniach i "stanowczej reakcji".

"W obu przypadkach interweniowali funkcjonariusze Policji. Wobec kierowcy samochodu i cyklisty podjęto czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Druga sytuacja, która miała miejsce w niedzielę, również spotkała się ze stanowczą reakcją policjantów. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy został przekazany do Komisariatu Policji Szczecin – Śródmieście. Tam, w ramach czynności wyjaśniających zostanie dokonana ocena zachowania uczestników zdarzenia."

- czytamy m.in. w policyjnym komunikacie.

"Problem jest nam znany"

Policja tłumaczy również, że problem łamania przepisów w tej części miasta "jest jej znany".

"W rejonie tym prowadzone są kontrole drogowe. Zapewniamy, że każde zgłoszenie, które do nas wpływa, jest analizowane i badane"

- informuje KMP Szczecin.

Policjanci informują również, że doceniają działania mieszkańców, którzy reagują na nieprawidłowe zachowania, jednak apelują, by w pierwszej kolejności zadbali o własne bezpieczeństwo.

"Jednocześnie apelujemy do obywateli, którzy są świadkami łamania prawa: Państwa reakcja i dokumentowanie wykroczeń jest cennym wsparciem dla naszych działań oraz dowodem słuszności i skuteczności koncepcji Community Policing. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Kiedy obywatel ujawnia popełnione przez innego kierowcę wykroczenie, dokumentując je, powinien zrobić to, minimalizując ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa w wyniku agresywnej reakcji nagrywanego. Ton prowokacyjno-konfrontacyjny zdecydowanie nie jest tutaj wskazany i może prowadzić do niepotrzebnej eskalacji konfliktu"

- czytamy w komunikacie.

Policja informuje, że najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wezwanie na miejsce patrolu, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub - jeśli sytuacja na to pozwala - bezpieczne sfotografowanie i nagranie zdarzenia, następnie przekazanie materiału dowodowego funkcjonariuszom.

Wyprowadzenie ruchu samochodowego skutecznym rozwiązaniem?

Od wielu lat część mieszkańców postuluje, by zupełnie wyprowadzić ruch samochodowy z Podzamcza i stworzyć tu - wzorem wielu innych miast - typową staromiejską przestrzeń dla pieszych. I chociaż na przestrzeni ostatnich lat poczyniono kilka drobnych kroków w tym kierunku, m.in. uwalniając od samochodów Rynek Sienny i Rynek Nowy i wprowadzając dużo wyższe ceny za postój niż w innych częściach miasta, do pełni sukcesu wciąż wiele brakuje. Podzamcze wciąż nie wykorzystuje swojego potencjału i pozostaje mało atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców i turystów.

Jak poruszać się po Podzamczu?

Jak należy prawidłowo jeździć po Podzamczu? Podpowiedzią dla tych, którzy mają problem z odczytaniem znaków drogowych, może być poniższa mapka. Zaznaczyliśmy na niej, w jakim kierunku należy się poruszać na poszczególnych ulicach.

Jak poruszać się po ulicach Podzamcza?

i

Autor: Google Maps/ Creative Commons Jak poruszać się po ulicach Podzamcza?
