Polskie uzdrowiska – perły regeneracji

Polska może poszczycić się 47 uzdrowiskami, które zachwycają mikroklimatem, bogactwem naturalnym, architekturą i atmosferą sprzyjającą regeneracji. Każde z nich ma swój wyjątkowy charakter, a wiele należy do najlepszych w tej części Europy. Magazyn Travelist postanowił wyróżnić te najpiękniejsze, tworząc pierwszy Ranking Polskich Uzdrowisk.

– informują dziennikarze magazynu Travelist.

Pomorze Zachodnie w czołówce

Spośród 47 uzdrowisk eksperci Travelist wyłonili 20 kurortów, położonych nad morzem, w centrum kraju, w Beskidach, Pieninach i na Dolnym Śląsku. Wśród nich znalazły się trzy miejscowości uzdrowiskowe położone w województwie zachodniopomorskim: Świnoujście, Kołobrzeg oraz Dębki. To dowód na to, że Pomorze Zachodnie jest ważnym ośrodkiem turystyki uzdrowiskowej w Polsce.

Zagłosuj i wygraj nagrody

O tym, które uzdrowiska zostaną gwiazdami zdrowego relaksu na mapie Polski, zdecydują internauci. Głosowanie na stronie internetowej magazynu Travelist trwa do 30 września. Plebiscyt jest również okazją do wykazania się kreatywnością i zdobycia atrakcyjnych nagród.

Wystarczy napisać wiersz o tematyce uzdrowiskowej i przesłać go do organizatorów konkursu. Można wygrać nawet 1500 złotych, które można wydać na podróże. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września. Nie przegap okazji, by wesprzeć swoje ulubione uzdrowisko i zdobyć atrakcyjną nagrodę!

Gdzie na jesienny wypoczynek?

Ranking Polskich Uzdrowisk to doskonała okazja, by zaplanować jesienny wypoczynek w jednym z najpiękniejszych polskich kurortów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wypoczynek w miejscowości uzdrowiskowej nad morzem, w górach, czy w centralnej Polsce, możesz liczyć na relaks w otoczeniu pięknej przyrody i korzystny wpływ na zdrowie.

