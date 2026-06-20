Odszedł 17 lat temu, ale fani wciąż pamiętają o Michaelu Jacksonie. To miejsce przyciąga fanów z całego świata

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-20 5:00

W samym sercu Budapesztu, tuż obok diabelskiego młyna i luksusowego hotelu Kempinski, stoi jedno z najbardziej zaskakujących miejsc stolicy Węgier. Nie znajdziecie go w oficjalnych przewodnikach, ale każdy fan Michaela Jacksona powinien tu trafić – to drzewo pamięci Króla Popu, obwieszone zdjęciami, listami i kwiatami, które od lat tworzą spontaniczny, żywy pomnik muzycznej legendy.

Nietypowe atrakcje Budapesztu – miasto, które lubi zaskakiwać

Budapeszt słynie z monumentalnych zabytków, term, mostów i naddunajskich widoków. Ale obok klasycznych atrakcji kryją się tu miejsca, które powstały oddolnie – z emocji, pasji i lokalnych historii. Jednym z nich jest właśnie drzewo pamięci Michaela Jacksona na skwerze Erzsébet, w samym centrum miasta, tuż przy popularnym Budapest Eye i klubie Akvárium. To przestrzeń, gdzie młodzi ludzie odpoczywają na trawie, turyści robią zdjęcia, a fani Jacksona zatrzymują się na chwilę zadumy.

Drzewo pamięci Michaela Jacksona – jak powstało to niezwykłe miejsce?

Drzewo stało się nieoficjalnym miejscem kultu 25 czerwca 2009 roku – w dniu śmierci Michaela Jacksona. Właśnie tutaj, pod oknami Royal Suite hotelu Kempinski, węgierscy fani czekali na artystę podczas jego wizyt w 1994 i 1996 roku. Jackson wielokrotnie wychodził do nich do okna, machał, pozdrawiał, a oni koczowali pod drzewem nawet całą dobę, licząc na choćby krótki gest.

Po jego śmierci fani spontanicznie wrócili na skwer Erzsébet i zaczęli przypinać do pnia zdjęcia, listy, rysunki, a u podstawy stawiać znicze i kwiaty – najczęściej słoneczniki, które stały się symbolem tego miejsca. Z czasem drzewo zyskało oficjalną zgodę dzielnicy V i stało się trwałym, żywym pomnikiem. Do dziś jest regularnie dekorowane, szczególnie 29 sierpnia (urodziny Jacksona) i 25 czerwca (rocznica śmierci).

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Gdzie dokładnie znajduje się drzewo pamięci Michaela Jacksona?

Drzewo pamięci stoi na Erzsébet tér, jednym z najbardziej ruchliwych i popularnych placów Budapesztu:

  • między hotelem Kempinski a Budapest Eye,
  • kilka kroków od klubów, kawiarni i fontann,
  • w miejscu, gdzie fani Jacksona gromadzili się już w latach 90.

To przestrzeń otwarta 24/7, dostępna dla każdego, bez biletów i ograniczeń.

Michael Jackson – muzyczna legenda wszech czasów

Michael Jackson (1958–2009) był jednym z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki. Zaczynał jako cudowne dziecko w zespole Jackson 5, a solową karierą zrewolucjonizował pop, taniec i teledyski. Album Thriller pozostaje najlepiej sprzedającą się płytą wszech czasów, a jego charakterystyczne ruchy – jak moonwalk – stały się ikonami popkultury. Jackson odwiedził Budapeszt trzykrotnie, m.in. kręcąc tu materiał promocyjny do albumu HIStory i dając jedyny koncert na Węgrzech w 1996 roku.

Dlaczego warto tu przyjść?

To jedno z najbardziej osobistych i emocjonalnych miejsc w Budapeszcie.

  • Pokazuje, jak silna była więź Jacksona z węgierskimi fanami.
  • Jest przykładem atrakcji, której nie znajdziecie w oficjalnych przewodnikach, a która mówi o mieście więcej niż niejeden pomnik.
  • To także świetny punkt na mapie spaceru po centrum – tuż obok diabelskiego młyna, klubów i zielonych przestrzeni.

Jeśli więc planujesz wizytę w Budapeszcie, a muzyka Michaela Jacksona choć raz poruszyła cię do głębi – to miejsce jest obowiązkowe. Skromne, ale pełne emocji. Takie, które pamięta.

Drzewo pamięci Michaela Jacksona w Budapeszcie
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