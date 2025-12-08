Pomorze Zachodnie: więcej pociągów i lepsza komunikacja

Nowy rozkład jazdy Polregio zakłada zwiększenie liczby uruchamianych pociągów na większości linii kolejowych w regionie. Na wielu trasach rozszerzone zostaną również terminy kursowania pociągów. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, podkreśla, że oferta przewozowa staje się coraz bardziej atrakcyjna, a rosnąca liczba pasażerów to potwierdza.

- Nasza oferta z każdym rokiem jest coraz bardziej atrakcyjna, a liczby to potwierdzają. Rośnie zarówno liczba połączeń, jak pasażerów i zamierzamy ten trend utrzymać – mówi Olgierd Geblewicz.

Szczecin – Świnoujście: więcej połączeń i późnowieczorne kursy

Na popularnej trasie Szczecin – Świnoujście zostaną utrzymane późnowieczorne połączenia „Wiatrak”, które cieszą się dużym zainteresowaniem – średnio korzysta z nich 70 osób dziennie. Dodatkowo uruchomiona zostanie jedna para nowych pociągów w godzinach porannych, a wczesnoporanne pociągi ze Świnoujścia do Szczecina będą kursować codziennie.

Łącznie na tej trasie w dni robocze będzie kursować 14 par pociągów regionalnych, a w weekendy 12 par, co oznacza, że przez większą część dnia pociągi będą kursować co godzinę.

Częściej do Chojny i Kostrzyna

Na trasie Szczecin – Kostrzyn uruchomiona zostanie jedna nowa para pociągów w godzinach przedpołudniowych, zwiększając liczbę połączeń do 9 par. Na odcinku Szczecin – Chojna będzie kursować aż 11 par pociągów.

Do Poznania co dwie godziny

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego zyskają lepsze połączenie ze stolicą Wielkopolski. Na linii Szczecin – Poznań uruchomiona zostanie jedna para nowych pociągów w godzinach porannych, dzięki czemu liczba bezpośrednich pociągów łączących oba miasta wzrośnie do 7 par. Pociągi będą odjeżdżać ze Szczecina Głównego w równym dwugodzinnym cyklu od 6:30 do 18:30.

Łatwiej do Koszalina i Słupska

Na linii nr 202, łączącej Szczecin z Koszalinem i Słupskiem, zwiększy się liczba pociągów relacji Szczecin – Koszalin o dwie pary. Nowe pociągi odjadą ze Szczecina o 9:36 i 14:40, a z Koszalina o 13:40 i 18:10. Ponadto, o 5:30 wyruszy nowy pociąg relacji Łobez – Koszalin, który zapewni dojazd do Koszalina na godzinę 7:00.

Koszalin – Świdwin: nowe połączenia

Pojawi się także nowa para pociągów na trasie Koszalin – Świdwin. Pociąg z Koszalina (odjazd 6:05) dotrze do Świdwina na 7:10, a pociąg powrotny ze Świdwina (odjazd 7:25) dotrze do Koszalina o 8:30.

Więcej pociągów na trasie Koszalin – Słupsk

O jedną parę pociągów zwiększona zostanie także liczba pociągów na odcinku Koszalin – Słupsk. Z Koszalina do Słupska nowy pociąg odjedzie o 14:33 (Regio „Regalica” relacji Zielona Góra – Słupsk), a w przeciwnym kierunku ze Słupska o 15:53 (pociąg bezpośredni do Kołobrzegu).

Białogard – Kołobrzeg: lepszy dojazd do pracy

Również na trasie Białogard – Kołobrzeg zwiększy się liczba pociągów, co umożliwi dojazd do Kołobrzegu do pracy na 6:00 oraz powrót po drugiej zmianie po 22:00.

Kołobrzeg – Koszalin: częstsze połączenia

Z ośmiu do dziesięciu par zwiększona zostanie liczba par pociągów łączących Kołobrzeg z Koszalinem, dzięki czemu oba miasta będą ze sobą dobrze skomunikowane.

Szczecinek zyskuje lepsze połączenie ze Szczecinem

Na trasie Szczecin – Szczecinek zwiększy się liczba pociągów bezpośrednich łączących Szczecinek ze stolicą województwa.

Przybywa pociągów, przybywa pasażerów

W 2024 roku pociągami regionalnymi na Pomorzu Zachodnim podróżowało niemal 8,5 mln osób, a w 2025 roku przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 8,8 mln. W związku z nowym rozkładem jazdy, w 2026 roku liczba pasażerów może osiągnąć nawet 9,2 mln.

Pociągi pokonają milion kilometrów więcej

Rozkład jazdy przekłada się też na pracę eksploatacyjną wykonywaną przez pociągi, wyrażoną w tzw. pociągokilometrach. W rozkładzie jazdy 2023/2024 roku zachodniopomorskie pociągi regionalne wykonały pracę eksploatacyjną w wysokości 6,76 mln pockm,, do końca obowiązywania rozkładu jazdy 2024/2025, czyli do 13 grudnia 2025 roku, tegoroczna praca eksploatacyjna osiągnie poziom 7,3 mln pockm, Na rozkład jazdy 2025/2026 zamówiono wykonanie pracy w wysokości prawie 8,3 mln pockm.

Marszałek Olgierd Geblewicz podkreśla, że to efekt systematycznego poprawiania oferty przewozowej, czyli zwiększania liczby pociągów, poprawy częstotliwości ich kursowania oraz dostosowywania godzin kursowania do potrzeb mieszkańców.