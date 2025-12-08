Magiczny klimat świąt na zamkowych dziedzińcach

Wydarzenie rozpoczęło się w piątkowy wieczór od symbolicznego zapalenia światełek na choince znajdującej się na dużym dziedzińcu i koncertem kolęd. Magicznego świątecznego klimatu dodały wyjątkowe iluminacje na zabytkowych fasadach.

Na obu dziedzińcach pojawiły się stoiska z regionalnymi przysmakami, rękodziełem i grzanym winem. Na odwiedzających czekały koncerty, spektakle i karuzela wenecka. Atrakcji nie brakowało też na odnowionych zamkowych tarasach, gdzie pojawiły się m.in. lodowe rzeźby.

Jarmark na zamku dłuższy niż w latach ubiegłych

W tym roku jarmark na zamku jest dłuższy niż w latach ubiegłych. Świąteczny klimat można tutaj poczuć nie tylko przez weekend, ale przez ponad tydzień. Jarmark będzie czynny do niedzieli, 14 grudnia.

Co w programie Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku w Szczecinie?

Wśród licznych atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie znajdą się m.in.:

Koncerty i spektakle: Na scenie wystąpią m.in. zespół Recykling Band – finaliści V edycji programu „Mam Talent”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina, Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, a także Szczecińska Orkiestra Ukulele. W Sali Bogusława X zaprezentowany zostanie spektakl muzyczny Teatru Katarynka z Warszawy.

Parada z Królową Śniegu: Efektowny występ szczudlarzy z Gwardii Gryfa, który przeniesie widzów w magiczny świat baśni.

Zagroda reniferów: Możliwość zobaczenia z bliska reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja oraz wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.

Rzeźby lodowe: Pokaz tworzenia rzeźb lodowych na Tarasie Północnym (6-7 grudnia).

Spotkanie ze Świętym Mikołajem: Okazja do spotkania i rozmowy ze Świętym Mikołajem, a także zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Zajęcia dla dzieci: Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach z tworzenia instrumentów z recyklingu.

Bezpłatny pokaz filmu "Listy do M.": 12 grudnia na Dużym Dziedzińcu Zamku odbędzie się bezpłatny pokaz pierwszej części kultowego świątecznego filmu "Listy do M.". W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do Sali Bogusława X.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zamku Książąt Pomorskich.