Świąteczne tramwaje wyjechały na ulice Szczecina. "Siódemka" i "Perełka" wywołują zachwyt

Świąteczna "siódemka" już jeździ w Szczecinie

Udekorowany tysiącami światełek tramwaj to inicjatywa trzech szczecińskich radnych: Ilony Milewskiej, Zuzanny Jeleniewskiej i Małgorzaty Wleklak.

- Razem z moimi koleżankami radnymi zobaczyłyśmy w innym mieście w Polsce, że jest pięknie rozświetlony tramwaj. Chciałyśmy to przenieść na nasze szczecińskie realia i zabiegałyśmy o finansowanie - mówi Ilona Milewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin. - Udało się! Mamy naszą piękną świąteczną "siódemkę".

Wielu mieszkańców chciałoby, żeby na szczecińskich ulicach pojawiło się więcej pojazdów komunikacji miejskiej w świątecznej odsłonie. Czy jest szansa, by w kolejnych latach na trasę wyjechała nie tylko świąteczna "siódemka"?

- Zobaczymy, na co pozwolą finanse miasta. Mamy na uwadze to, że mamy również inwestycje do zrobienia. Niemniej jednak będziemy zabiegały razem z koleżankami, żeby może jeszcze bardziej to rozwinąć, jeśli pozwolą panowie prezydenci i budżet miasta.

Kiedy jeździ Swing z iluminacją?

Udekorowany Swing kursuje codziennie, w godzinach popołudniowych i wieczornych na trasie Os. Zawadzkiego - Turkusowa. Wycieczka świątecznym tramwajem kosztuje tyle samo, co normalne przejazdy.

Rozkład jazdy świątecznej "siódemki":

Soboty linia 7/5. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:06, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20

Niedziela linia 7/1. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:09, zjazd do Zajezdni Pogodno - 23:00

Dni powszednie linia7/3. Start Głębokie – 16:11, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20.

W okresie od 22.12.25. do 06.01.26. r. (dni powszednie wolne od nauki w szkołach): Linia 7/1 start Głębokie 16:15 zjazd 23:20.

Wigilia linia 7/1 start Zawadzkiego 16:19 do 22:50, łączony z linią nr 2 (wykonuje kursy na linii 2). Ostatni kurs jako linia 7.

Boże Narodzenie, tj. 25 i 26 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. linia 7/4 start Zawadzkiego 15:09 zjazd 23:12.

Trzech Króli 6 stycznia 2026 r. według rozkładu niedzielnego linia 7/1 start Zawadzkiego 16:09 zjazd 23:00.

Zabytkowa "Perełka" dodaje świątecznego klimatu

Na szczecińskich trasach można również spotkać świąteczną "Perełkę". Zabytkowy tramwaj wyjeżdża w grudniowe soboty z pętli Potulicka i przejeżdża głównymi trasami w centrum miasta. Przejazd nim jest bezpłatny.

Zabytkowy czerwony wagon N167H będzie wozić pasażerów 6, 12 i 19 grudnia. Odjazd z pętli Potulickiej co godzinę: 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00. Trasa: Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – pl. Kościuszki – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Potulicka.