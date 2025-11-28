Polregio stawia na ekologię i oszczędności

- By sprostać wyzwaniom otwartego rynku, musimy inwestować mądrze, porzucić dawne schematy, a przede wszystkim działać z myślą o pasażerach. Myjnia w Szczecinie to przykład nowego podejścia w Polregio – nastawionego na efektywność i optymalizację kosztów. Dodatkowo, dzięki tej inwestycji zadbamy też o środowisko – mówi Aleksandra Grzywaczewska, p.o. prezesa Zarządu Polregio.

Nowa myjnia będzie w pełni zautomatyzowana i przystosowana do obsługi najnowszych pojazdów. Czas mycia jednego składu zajmie od 6 do 8 minut – w zależności od stopnia zabrudzenia. Pomogą w tym specjalne dysze i szczotki zlokalizowane wzdłuż toru. Nowy obiekt umożliwi też tryb mycia aktywną pianą, co pozwoli łatwiej usunąć zanieczyszczenia.

Zastosowanie zamkniętego obiegu wody umożliwi jej ponowne wykorzystanie i zmniejszy bieżące zużycie. Energooszczędne urządzenia i oświetlenie LED obniżą z kolei zużycie prądu. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania przewidziane w myjni przełożą się na obniżenie kosztów jej utrzymania – o blisko 30 proc. w porównaniu z obecnie użytkowanym obiektem.

Komfort pasażerów i inwestycje w zaplecze techniczne

- Na komfort pasażerów wpływa wiele czynników – od wygody zakupu biletu po czystość pociągów. Chcemy dbać o ten obszar kompleksowo, dlatego inwestujemy w zaplecze techniczne. Pozwoli ono utrzymać wysoki standard obsługi i sprostać rosnącej pracy eksploatacyjnej Zachodniopomorskiego Zakładu spółki, który będzie jednocześnie odpowiedzialny za utrzymanie nowego obiektu – dodaje Wojciech Dinges, wiceprezes Polregio.

Koszt budowy nowej myjni na Wzgórzu Hetmańskim, gdzie mieści się baza Polregio, wyniesie 9,6 mln zł netto. Wykonawca inwestycji – firma Sosnowski z Gdańska – będzie miała rok na jej realizację.

- Myjnia zbudowana zostanie w oparciu o rozwiązania zgodne z najnowszymi europejskimi standardami w zakresie utrzymania taboru kolejowego i ochrony środowiska. Wykorzystamy precyzyjne systemy sterowania, zaawansowaną recyrkulację wody oraz technologie ograniczające zużycie energii i chemii. To obiekt, który sprosta wymaganiom współczesnego taboru i zapewni wysoką jakość mycia przy minimalnym wpływie na środowisko – podkreśla Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski.

Obiekty przyjazne środowisku

Myjnia w Szczecinie będzie kolejną inwestycją Polregio przynoszącą korzyści środowisku. Rozwiązania takie, jak zamknięty obieg wody, stosowane są też m.in. w obiektach zarządzanych przez spółkę w Suchej Beskidzkiej czy Skarżysku-Kamiennej.

Przewoźnik inwestuje również w zieloną energię. Kilka miesięcy temu spółka podpisała umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej w Punkcie Utrzymania Taboru w Łukowie. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już także w Centrum Utrzymania Taboru w Skarżysku-Kamiennej.