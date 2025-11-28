Schronisko w Szczecinie na granicy możliwości. Rekordowa liczba kotów czeka na dom!

- W tej chwili mamy u siebie 140 kotów, to rekordowa liczba, która zbliża nas do granicy możliwości zapewnienia im opieki – mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. - Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy myślą o powiększeniu swojej rodziny o mruczącego przyjaciela, prosimy, apelujemy - nie kupuj, adoptuj cudownego kota ze szczecińskiego schroniska. W ten sposób nie tylko pomożesz konkretnemu zwierzakowi, ale dasz też szansę i zwolnisz miejsce innym potrzebującym kotom.

W ostatnich tygodniach do schroniska trafiały głównie koty dorosłe, często po kilkanaście na raz. Wiele z nich jest niewysterylizowanych i niezaczipowanych. Zwierzęta te przeszły przez różne trudne sytuacje, a niektóre straciły opiekunów w ciężkich okolicznościach. W schronisku przechodzą 15-dniową kwarantannę, obowiązkową sterylizację i czipowanie. Mają zapewnione jedzenie, opiekę i dach nad głową, ale tęsknią za własnym, kochającym domem.

Jak adoptować kota ze szczecińskiego schroniska? To proste!

Adopcja kota ze szczecińskiego schroniska to szansa na nowy początek zarówno dla zwierzęcia, jak i dla przyszłego opiekuna. Jak krok po kroku wygląda procedura adopcyjna?

Wybierz swojego mruczka: Możesz to zrobić na stronie internetowej schroniska lub bezpośrednio w placówce.

Wypełnij ankietę przedadopcyjną: To ważny krok, który pozwala pracownikom schroniska poznać Twoje oczekiwania i możliwości.

Przynieś transporter: To niezbędne, aby bezpiecznie przewieźć kota do nowego domu.

Podpisz umowę adopcyjną: To formalność, która reguluje prawa i obowiązki obu stron.

Zabierz nowego przyjaciela do domu: Teraz możesz cieszyć się towarzystwem swojego nowego pupila!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie – miejsce, gdzie czeka miłość!

Wszystkich zainteresowanych adopcją kota zapraszamy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1, od poniedziałku do soboty w godz. 8 – 16. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej schroniska: schronisko.szczecin.pl. Nie czekaj, daj szansę na lepsze życie potrzebującemu zwierzakowi!

Jaka to rasa? Czy rozpoznasz te koty po wyglądzie? Pytanie 1 z 8 Jak się nazywa ten kot? kot brytyjski krótkowłosy kot syberyjski kot syjamski sfinks Następne pytanie