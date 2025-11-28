Samorządy inwestują w bezpieczeństwo

Zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, samorządy mają obowiązek przygotować się na sytuacje kryzysowe. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreślił, że to właśnie na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa największa odpowiedzialność za przygotowanie miast na kryzys.

- Największa odpowiedzialność za ochronę ludności i obronę cywilną spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. To wójtowie, starostowie, burmistrzowie są odpowiedzialni za przygotowanie miast na sytuację kryzysową – powiedział wojewoda Adam Rudawski.

Na co pójdą pieniądze?

Samorządowcy najczęściej decydują się na zakup agregatów prądotwórczych i zbiorników na wodę. Gminy i powiaty organizują również szkolenia dla urzędników i mieszkańców.

- To są również wydatki na sytuacje kryzysowe np. nawałnica, powódź, blackout. To nie jest tylko zabezpieczanie się na sytuacje wojenne, ale również na te wszystkie sytuacje kryzysowe – dodał Rudawski.

Szczecin liderem inwestycji w obronę cywilną. Co kupi stolica Pomorza Zachodniego?

Największe środki z OLiOC, blisko 22 mln zł, otrzymał Szczecin. Za te pieniądze miasto zakupiło m.in. magazyn obrony cywilnej.

- Zakup jest dużo prostszą operacją niż budowanie. Mamy przeliczone koszty i zakup wychodzi dużo korzystniej dla gminy. Mamy doskonały magazyn spełniający nasze kryteria. Drugi pozyskamy w przyszłym roku. Kupiliśmy również sprzęt, który zapewnia mieszkańcom awaryjny dostęp do wody oraz energii elektrycznej – powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Prezydent Szczecina dodał, że na podstawie doświadczeń z 2008 roku, kiedy w mieście doszło do katastrofy energetycznej, przygotowywane są 21 centrów wsparcia, w których mieszkańcy znajdą doraźną pomoc: wodę, żywność, energię elektryczną, podstawową opiekę medyczną i informację.

- Jesteśmy już gotowi na uruchomienie 14 takich centrów – zaznaczył Krzystek.

Kolejne pod względem wydatkowania środków z OLiOC na Pomorzu Zachodnim są miasta Stargard i Koszalin – blisko 6 mln zł oraz Police, Goleniów, Gryfino i Szczecinek – blisko 3 mln zł. W tym roku zachodniopomorskie samorządy i instytucje na ochronę ludności i obronę cywilną mają do wydania łącznie 203 mln zł. 90 proc. z tej kwoty trafi do gmin, powiatów i samorządu województwa.

