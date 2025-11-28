Będzie nowy odcinek drogi ekspresowej S10. Formalności na ostatniej prostej

Kierowcy ze Szczecina i okolic zyskają komfortowy wjazd do miasta. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo wchodzi w decydującą fazę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o realizację inwestycji, która ma kosztować aż 204 mln zł. To ostatni odcinek S10, który ma powstać na Pomorzu Zachodnim.

Szczecin zyska nowy odcinek S10. Co to oznacza dla kierowców?

Droga S10 ma połączyć Szczecin z Warszawą, przebiegając przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń. W województwie zachodniopomorskim GDDKiA realizuje siedem inwestycji, które mają przekształcić obecną DK10 w dwujezdniową ekspresówkę.

Rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk, poinformował, że wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo został już złożony.

- Jest to ostatni z siedmiu odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Wałczem – podkreślił Mateusz Grzeszczuk.

Umowa z wykonawcą, firmą Budimex, została podpisana na początku roku. Firma miała 10 miesięcy na przygotowanie projektu. Teraz rozpoczną się procedury administracyjne, a prace budowlane mają ruszyć w trzecim kwartale 2026 roku. Po uzyskaniu ZRID będą regulowane kwestie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.

Jak będzie wyglądać nowa droga ekspresowa S10 w Szczecinie?

Odcinek S10, o długości ok. 4,5 km, będzie rozpoczynał się zjazdem z autostrady A6 i omijał od północy osiedle Płonia. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z obszaru zabudowanego, gdzie obecnie znajduje się wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

W miejscu, gdzie zaczyna się odcinek S10 prowadzący ze Szczecina do Stargardu, Inspekcja Transportu Drogowego ustawiła fotoradar. Na zjeździe w kierunku Zdunowa często dochodziło do wypadków. Budowa dwupasmowej S10 od węzła na A6 do węzła Zdunowo ma potrwać 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych. W planach jest m.in. nowy most na rzece Płonia, który będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Kiedy S10 połączy Szczecin z Warszawą?

Zgodnie z rządowym programem, cała trasa S10, licząca 460 km ze Szczecina do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ma być gotowa w latach 2032-2033.

