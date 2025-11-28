Będzie nowy odcinek drogi ekspresowej S10. Formalności na ostatniej prostej

Szczecin zyska nowy odcinek S10. Co to oznacza dla kierowców?

Droga S10 ma połączyć Szczecin z Warszawą, przebiegając przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń. W województwie zachodniopomorskim GDDKiA realizuje siedem inwestycji, które mają przekształcić obecną DK10 w dwujezdniową ekspresówkę.

Rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk, poinformował, że wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo został już złożony.

- Jest to ostatni z siedmiu odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Wałczem – podkreślił Mateusz Grzeszczuk.

Umowa z wykonawcą, firmą Budimex, została podpisana na początku roku. Firma miała 10 miesięcy na przygotowanie projektu. Teraz rozpoczną się procedury administracyjne, a prace budowlane mają ruszyć w trzecim kwartale 2026 roku. Po uzyskaniu ZRID będą regulowane kwestie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.

Jak będzie wyglądać nowa droga ekspresowa S10 w Szczecinie?

Odcinek S10, o długości ok. 4,5 km, będzie rozpoczynał się zjazdem z autostrady A6 i omijał od północy osiedle Płonia. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z obszaru zabudowanego, gdzie obecnie znajduje się wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

W miejscu, gdzie zaczyna się odcinek S10 prowadzący ze Szczecina do Stargardu, Inspekcja Transportu Drogowego ustawiła fotoradar. Na zjeździe w kierunku Zdunowa często dochodziło do wypadków. Budowa dwupasmowej S10 od węzła na A6 do węzła Zdunowo ma potrwać 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych. W planach jest m.in. nowy most na rzece Płonia, który będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Kiedy S10 połączy Szczecin z Warszawą?

Zgodnie z rządowym programem, cała trasa S10, licząca 460 km ze Szczecina do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ma być gotowa w latach 2032-2033.

Jeśli masz prawo jazdy, powinieneś znać te znaki Pytanie 1 z 13 Ten znak zakazuje wjazdu: Pojazdom ciężarowym Pojazdom z towarami niebezpiecznymi Pojazdom użytkowym Następne pytanie