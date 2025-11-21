PKP PLK zapowiada modernizację trasy ze Szczecina do granicy z Niemcami

PKP Polskie Linie Kolejowe planują modernizację oraz elektryfikację polskiego odcinka kluczowej trasy kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem. Decyzja jest o tyle zaskakująca, że inwestycja wciąż nie ma pełnego finansowania, a do jej realizacji brakuje kilkuset milionów złotych. Mimo to spółka chce ruszyć z pracami, zamiast po raz kolejny odkładać projekt w czasie. Przetarg ma zostać ogłoszony już w pierwszym kwartale przyszłego roku – informuje portal Rynek-Kolejowy.pl.

Modernizacja trasy Szczecin-Berlin

Aktualnie przy przebudowie linii Szczecin-Berlin, prace trwają na około 50-kilometrowym niemieckim odcinku trasy, od granicy z Polską do Angermünde. Inwestycja obejmuje dobudowę drugiego toru, który wcześniej istniał, jednak po zakończeniu II wojny światowej został rozebrany, elektryfikację trasy oraz dostosowanie jej do dużych prędkości. Niestety prace na niemieckim odcinku są już dość mocno opóźnione w stosunku do pierwotnych planów.

Po zakończeniu prac po stronie niemieckiej, kilkunastokilometrowy odcinek między stacją Szczecin Gumieńce i granicą byłby jedynym, który nie jest zelektryfikowany. To uniemożliwiłoby uruchomienie transgranicznych połączeń pociągami elektrycznymi.

Po stronie polskiej dokumentacja jest już praktycznie gotowa. Zakończono projektowanie, a teraz trwa finalizowanie decyzji administracyjnych. Pełen pakiet pozwoleń posiada już odcinek od granicy z Niemcami do Kołbaskowa. Trwają procedury dotyczące pozostałych fragmentów – m.in. od Warzymic do stacji Szczecin Gumieńce.

Elektryczny pociąg Szczecin-Berlin. Kiedy pojedziemy?

Według informacji opublikowanych na łamach portalu Rynek-Kolejowy.pl, po rozstrzygnięciu przetargu, pod koniec przyszłego roku, spółka planuje podpisać umowę na realizację prac. Sam kluczowy odcinek, przebiegający m.in. nad autostradą A6, ma zostać wykonany w ciągu około dwóch lat, choć PLK zastrzega, że konieczność utrzymania ruchu na kluczowych trasach drogowych może wprowadzać pewne niepewności do harmonogramu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, elektryczne pociągi od granicy do Szczecina Głównego mogą zacząć kursować na przełomie 2028 i 2029 roku.

Modernizacja całej trasy ostatecznie pozwoli na uruchomienie szybkich połączeń regionalnych i dalekobieżnych między Szczecinem a Berlinem, z czasem przejazdu około 90 minut, którego nie da się osiągnąć podczas podróży samochodem. To również szansa na zupełnie nową jakość komunikacji transgranicznej, która dotychczas była uzależniona od dużo wolniejszych pociągów spalinowych, a w ostatnim czasie - od autobusów, które podczas przebudowy linii kolejowej, kursują między Szczecinem i Angermünde.

PKP PLK nie czeka na pełne finansowanie

Choć inwestycja na razie opiera się wyłącznie na finansowaniu krajowym, gdyż projekt nie otrzymał środków unijnych, PKP PLK zapowiada, że będzie szukać dodatkowych środków zewnętrznych. Projekt jest przygotowany tak, by można go było realizować etapami, w zależności od sytuacji rynkowej i wyników przetargu.

- Najbliższe postępowania w ramach CEF dotyczą nowej perspektywy unijnej, więc na razie nie wiadomo, kiedy się rozpoczną ani jakie będą obowiązywać reguły. Mogą pojawić się pewne środki „reflow” – np. oszczędności lub niewykorzystane środki z poprzednich projektów – ale nie będą to duże kwoty. Omawiany kontrakt to inwestycja o wartości powyżej miliarda złotych. Nawet jeśli wystartujemy w naborze CEF, możemy liczyć na dofinansowanie rzędu 200–300 milionów złotych, co pozwoli sfinansować część opcji lub zrefinansować nakłady budżetu państwa - tłumaczy w rozmowie z portalem Rynek-Kolejowy.pl Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK.

Po latach opóźnień wreszcie pojawia się realna perspektywa, że połączenie Szczecin–Berlin przestanie być „kolejową białą plamą” i stanie się nowoczesnym, szybkim korytarzem transportowym.

