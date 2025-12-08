Temu panu bardzo spodobała się miejska choinka. Do tego stopnia, że próbował ukraść ozdoby

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-08 11:09

Nowa miejska choinka przed szczecińskim magistratem, wywołała wiele emocji. Część mieszkańców jest zachwycona, że nowe, piękne drzewko zastąpiło w końcu swojego wysłużonego poprzednika, inni narzekają na jej wysoką cenę. Są też tacy, którym choinka spodobała się do tego stopnia, że chcieliby zabrać jej część do domu. Jednego z amatorów wspólnej własności zarejestrowała kamera monitoringu.

Próbował ukraść ozdoby z miejskiej choinki

i

Autor: Prezydent Szczecina, Grzegorz Kluczyński/ Facebook
Szczecin SE Google News

Próbował ukraść ozdoby z choinki pod urzędem miasta. Wszystko się nagrało!

"Przykro to pisać, ale są tacy, którzy hasło 'nasza nowa miejska choinka' potraktowali zbyt dosłownie" - napisał na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek, dołączając do wpisu fragment nagrania z monitoringu. Widać na nim, jak pod osłoną nocy i w świetle latarni i choinkowych lampek, pewien mężczyzna próbuje ukraść ozdoby z bożonarodzeniowego drzewka.

Polecany artykuł:

Kosztowna ale efektowna. Nowa choinka przed szczecińskim magistratem rozbłysła …

"Już drugiej nocy zdarzyła się próba kradzieży choinkowych ozdób. A właściwie dwie próby - tego samego Pana"

- czytamy na facebookowym profilu prezydenta.

Jak poinformował Piotr Krzystek, przy drugiej próbie kradzieży mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła na policję.

Dbajmy o miejską choinkę!

Przy okazji prezydent zaapelował do mieszkańców, by dbali o drzewko, by mogło służyć przez wiele kolejnych lat.

"Uprzejmie także przypominamy, szczególnie rodzicom. Sadzanie pociech na platformie pod drzewkiem, bieganie po niej czy inne zabawy to nie jest zbyt dobry pomysł. Proszę, pamiętajcie o tym"

- apeluje Piotr Krzystek.

Nowa choinka za ponad 260 tysięcy zastąpiła 18-letnie drzewko

16-metrowe drzewko, które zastąpiło wysłużoną, 18-letnią choinkę, kosztowało blisko 266 tys. zł. Na choince zawieszono aż 36 500 punktów świetlnych, a także złote i czerwone bombki, świetlne pierniki oraz czerwono-białe zawieszki w kształcie cukrowych lasek. Na szczycie umieszczono trójwymiarową gwiazdę LED o średnicy około 1,5 metra. Nowe drzewko zastąpiło dotychczasową, osiemnastoletnią konstrukcję, która ze względu na zły stan techniczny nie nadawała się już do dalszego użytkowania.

Choinka przed urzędem miasta w Szczecinie
32 zdjęcia
Nowa choinka przed szczecińskim magistratem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONITORING
PREZYDENT SZCZECINA
KRADZIEŻ
POLICJA SZCZECIN
ZŁODZIEJ
CHOINKA
KRADZIEŻ SZCZECIN
PIOTR KRZYSTEK