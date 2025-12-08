Próbował ukraść ozdoby z choinki pod urzędem miasta. Wszystko się nagrało!

"Przykro to pisać, ale są tacy, którzy hasło 'nasza nowa miejska choinka' potraktowali zbyt dosłownie" - napisał na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek, dołączając do wpisu fragment nagrania z monitoringu. Widać na nim, jak pod osłoną nocy i w świetle latarni i choinkowych lampek, pewien mężczyzna próbuje ukraść ozdoby z bożonarodzeniowego drzewka.

"Już drugiej nocy zdarzyła się próba kradzieży choinkowych ozdób. A właściwie dwie próby - tego samego Pana"

- czytamy na facebookowym profilu prezydenta.

Jak poinformował Piotr Krzystek, przy drugiej próbie kradzieży mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła na policję.

Dbajmy o miejską choinkę!

Przy okazji prezydent zaapelował do mieszkańców, by dbali o drzewko, by mogło służyć przez wiele kolejnych lat.

"Uprzejmie także przypominamy, szczególnie rodzicom. Sadzanie pociech na platformie pod drzewkiem, bieganie po niej czy inne zabawy to nie jest zbyt dobry pomysł. Proszę, pamiętajcie o tym"

- apeluje Piotr Krzystek.

Nowa choinka za ponad 260 tysięcy zastąpiła 18-letnie drzewko

16-metrowe drzewko, które zastąpiło wysłużoną, 18-letnią choinkę, kosztowało blisko 266 tys. zł. Na choince zawieszono aż 36 500 punktów świetlnych, a także złote i czerwone bombki, świetlne pierniki oraz czerwono-białe zawieszki w kształcie cukrowych lasek. Na szczycie umieszczono trójwymiarową gwiazdę LED o średnicy około 1,5 metra. Nowe drzewko zastąpiło dotychczasową, osiemnastoletnią konstrukcję, która ze względu na zły stan techniczny nie nadawała się już do dalszego użytkowania.