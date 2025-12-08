Straż Graniczna odzyskuje skradzioną Toyotę RAV 4

Do odzyskania skradzionego pojazdu doszło 1 grudnia. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu skontrolowali samochód, który zjeżdżał z promu ze Szwecji. Po sprawdzeniu w systemach informacyjnych okazało się, że dane pojazdu figurują w Systemie Informacyjnym Schengen oraz w bazie Interpolu.

W skradzionym aucie były narkotyki

Podczas szczegółowej kontroli strażnicy graniczni odkryli w samochodzie niewielką ilość metaamfetaminy. Kierowcę Toyoty natychmiast zatrzymano i umieszczono w pomieszczeniach Straży Granicznej w Świnoujściu, a sam pojazd został zabezpieczony.

4 grudnia Prokurator Rejonowy w Świnoujściu postawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące paserstwa, użycia podrobionych tablic rejestracyjnych oraz naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju na okres 3 miesięcy.

Kradzież Toyoty RAV 4 i narkotyki. Jakie konsekwencje grożą zatrzymanemu?

Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Placówki SG w Świnoujściu pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej. Jak informuje Straż Graniczna, mężczyźnie grozi surowa kara za popełnione przestępstwa.

„Za paserstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za używanie podrobionych tablic rejestracyjnych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3”

– informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

