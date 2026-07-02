Nowe perony i przejście podziemne. PKP PLK chwali się zakończeniem dwóch ważnych inwestycji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-02 7:39

Dwie ważne inwestycje kolejowe w Szczecinie właśnie dobiegły końca. Podróżni korzystają już z nowych peronów, przejść pod torami i wind na stacji Szczecin Dąbie oraz przystanku Szczecin Zdroje. PKP PLK zapewnia, że zmiany diametralnie poprawią komfort i bezpieczeństwo codziennych dojazdów tysięcy mieszkańców.

Nowe perony, windy i przejścia pod torami

Na stacji Szczecin Dąbie pasażerowie wsiadają do pociągów z całkowicie przebudowanych, wyższych peronów dostosowanych do nowoczesnego taboru. Pojawiły się wiaty, ławki oraz energooszczędne oświetlenie LED, które poprawia bezpieczeństwo po zmroku. Zadbano również o czytelne oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy.

Największą nowością jest przejście pod torami o długości ponad 47 metrów. Dzięki windom obiekt jest w pełni dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

– To inwestycje, które realnie zmieniają codzienne podróże mieszkańców. Nowe przejścia pod torami i windy zapewniają wygodne, bezpieczne i bezkolizyjne dojście do peronów – podkreśla Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Szczecin Zdroje z wygodnym dojściem z dwóch stron

Równie duże zmiany zaszły na przystanku Szczecin Zdroje. Tu również powstało nowe przejście pod torami z windami, które łączy rejon ul. Czwartaków z okolicą ul. Walecznych. PKP PLK wyremontowało także istniejące dojścia – zarówno na peron nr 1 po skarpie, jak i na peron nr 2 od strony ul. Walecznych.

Perony wyposażono w antypoślizgową nawierzchnię oraz ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących.

– Dbamy o to, by kolej była dostępna dla wszystkich. Zmodernizowane perony i nowe dojścia znacząco ułatwiają korzystanie z transportu kolejowego w tej części miasta – dodaje Pietrzykowski.

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Szczecińska Kolej Metropolitalna nabiera kształtów

Zakończone prace są częścią ogromnego projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Dzięki niemu mieszkańcy aglomeracji zyskują szybkie i wygodne połączenia do centrum Szczecina, a także w stronę Gryfina, Stargardu i Goleniowa.

W ramach SKM powstały już nowe przystanki, m.in. Szczecin Łasztownia, Szczecin Żydowce, Szczecin Trzebusz czy Goleniów Park Przemysłowy. Zmodernizowano też perony w Gryfinie, Daleszewie, Czepinie i Szczecinie Podjuchach.

Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PKP PLK przekracza 900 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu FEniKS.

Komfort, bezpieczeństwo i dostępność

Zakończone prace w Dąbiu i Zdrojach to kolejny krok do pełnego uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Mieszkańcy już dziś korzystają z efektów inwestycji, które – jak zapewnia PKP PLK – mają sprawić, że kolej stanie się najwygodniejszym środkiem transportu w aglomeracji.

Pasażerowie na nowym peronie stacji Szczecin Dąbie. Na miniaturze przejście podziemne. O inwestycji pisze SE Szczecin.
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