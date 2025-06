Niewybuch z czasów II wojny światowej na plaży w Łukęcinie

Do niebezpiecznego odkrycia doszło w niedzielę, 22 czerwca w Łukęcinie, popularnej miejscowości wypoczynkowej. Około południa, podczas akcji sprzątania plaży, jeden z jej uczestników natrafił na niewybuch. Okazało się, że jest to pocisk moździerzowy kalibru 120 mm, pochodzący z czasów II wojny światowej.

- To pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. W poniedziałek przyjadą po niego saperzy – poinformowała mł. asp. Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Miejsce znaleziska zostało natychmiast zabezpieczone przez policję. Odcinek plaży w pobliżu pierwszego i drugiego wejścia został odgrodzony, a funkcjonariusze pilnują, by nikt nie zbliżał się do niebezpiecznego przedmiotu. Saperzy mają przyjechać na miejsce w poniedziałek, 23 czerwca rano, by zająć się niewybuchem.

Nietypowe znalezisko to efekt akcji sprzątania plaży zorganizowanej przez Sołectwo Łukęcin. Do pomocy zaproszono Stowarzyszenie Eksploracyjne Na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli w Kamieniu Pomorskim oraz Stowarzyszenie Templum.

- Współpracujemy z panią sołtys Łukęcina i na jej prośbę zebraliśmy około 30 ludzi z detektorami, by szukać w piachu puszek, kapsli i innych niebezpiecznych śmieci – wyjaśnił prezes Stowarzyszenia Eksploracyjnego Jacek Ukowski.

Niebezpieczne znalezisko tuż przy brzegu

To właśnie dzięki użyciu wykrywacza metali udało się natrafić na pocisk moździerzowy. Leżał on zaledwie dwa metry od linii brzegowej, na głębokości około 10 centymetrów.

- Pocisk moździerzowy 120 mm znaleziony został ok. dwa metry od linii brzegowej. Na głębokości zaledwie 10 centymetrów. Był wbity prawie pionowo – relacjonował Jacek Ukowski.

Detektoryści natychmiast zabezpieczyli teren i wezwali policję.

Co zrobić, gdy znajdziemy niewybuch?

Odkrycie niewybuchu na plaży w Łukęcinie przypomina, że pomimo upływu lat, wciąż można natrafić na niebezpieczne pozostałości z czasów wojny. Co zrobić, gdy znajdziemy taki przedmiot? Przede wszystkim zachować ostrożność i nie dotykać znaleziska. Należy jak najszybciej powiadomić policję lub straż pożarną, która zabezpieczy teren i wezwie saperów. Pamiętajmy, że niewybuchy są bardzo niebezpieczne i mogą eksplodować nawet po wielu latach.

