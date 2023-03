Niespodziewany zwrot akcji na wyspie Uznam. Niemcy wycofują się z wyższej opłaty dla turystów?

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 10.03.2023? To już nie są żarty!

Wzór do naśladowania

Opłata klimatyczna dla jednodniowych turystów na niemieckiej części wyspy Uznam, czyli w tzw. "Kąpieliskach cesarskich" obowiązuje od lat i wynosi 2,70 euro w sezonie letnim. Ostatnie plany wprowadzenia podwyżki o 1,20 euro wywołały spore oburzenie. Pojawił się nawet pomysł, by w odwecie za "oddychanie niemieckim powietrzem", podobną opłatę wprowadzić w Świnoujściu. Pomysł jednak nie spotkał się z poparciem, zwłaszcza że jego realizacja wymagałaby zmian w polskim ustawodawstwie. Zdaniem części samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej, lepszym rozwiązaniem byłoby poluzowanie przepisów po stronie niemieckiej i zwolnienie z opłaty wszystkich mieszkańców wyspy Uznam.

Nowa opłata w wysokości 3,90 euro w sezonie letnim, miała zostać wprowadzona od 1 kwietnia i poza "oddychaniem niemieckim powietrzem" miała również umożliwiać korzystanie z lokalnych środków transportu, w tym pociągów UBB kursujących ze Świnoujścia do niemieckich kurortów. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", po polsko-niemieckim spotkaniu samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej, strona niemiecka zawiesiła wprowadzenie podwyżki kurtaxe, co oznacza, że - przynajmniej na razie - ceny pozostaną na tym samym poziomie, czyli 2,70 euro w sezonie letnim i 2,10 euro poza sezonem. Opłata klimatyczna jest obowiązkowa. Za pieniądze uzyskane z jej pobierania, niemieckie uzdrowiska m.in. utrzymują w czystości plażę i promenadę.

W Świnoujściu opłata klimatyczna również jest pobierana. Wynosi ona 5,40 zł dziennie i dotyczy pobytu, który trwa dłużej niż dobę. Podatek od powietrza doliczany jest do należności za nocleg.

Jak uiścić opłatę uzdrowiskową na niemieckiej części wyspy Uznam?

Opłatę można uiścić w automatach ustawionych przy szlakach spacerowych i wejściach na plażę (Kurkarten-Automat). Wyglądają one jak zwykłe parkomaty i oznaczone są literą "K". Płatności można dokonać gotówką lub kartą. Wydrukowany bilet należy mieć przy sobie i okazać go kontrolerom, którzy zatrzymują ludzi i sprawdzają czy został zakupiony, a w przypadku jego braku mogą nam go sprzedać.

Jak dobrze znasz atrakcje turystyczne Pomorza Zachodniego? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Promenada Gwiazd? w Międzyzdrojach w Świnoujściu w Kołobrzegu Dalej