Będzie odwet za niemiecki "podatek od powietrza"? Czy za pobyt w Świnoujściu trzeba będzie dodatkowo płacić?

Chociaż "podatek od powietrza" na niemieckiej części wyspy Uznam jest pobierany od wielu lat, dla wielu turystów odwiedzających Świnoujście, wciąż jest sporym zaskoczeniem. W sezonie letnim, nawet za krótki spacer po niemieckiej stronie plaży czy wyjazd do kurortów należących do tzw. "Kąpielisk cesarskich", czyli Ahbeck, Heringsdorf i Bansin wynosi obecnie 2,70 euro od osoby dorosłej. Od kwietnia ta opłata ma wzrosnąć do 3,90 euro w sezonie. Płacić muszą również mieszkańcy Świnoujścia.

Opłata za pobyt w Świnoujściu?

Wiadomość o podwyżkach w Niemczech zbulwersowała m.in. kilku świnoujskich radnych, którzy chcieli wnioskować do parlamentarzystów, by w odpowiedzi na niemiecki "podatek od powietrza" podobną opłatę wprowadzić również na polskiej części wyspy Uznam, dla tzw. "jednodniowych turystów". Za jej wprowadzeniem opowiada się również prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak zmian w polskim prawie. Obecnie opłata klimatyczna za pobyt w miejscowościach uzdrowiskowych pobierana jest przy pobycie, który trwa dłużej niż dobę i doliczana jest do należności za nocleg.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ten pomysł nie doczeka się realizacji, gdyż nie spotkał się z akceptacją większości. Jak twierdzi zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka, cytowany przez portal swinoujskie.info, lepszym rozwiązaniem byłoby poluzowanie przepisów po stronie niemieckiej i zwolnienie z opłaty wszystkich mieszkańców wyspy Uznam. Podobnego zdania jest prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk.

Jak uiścić opłatę uzdrowiskową na niemieckiej części wyspy Uznam?

Opłatę można uiścić w automatach ustawionych przy szlakach spacerowych i wejściach na plażę (Kurkarten-Automat). Wyglądają one jak zwykłe parkomaty i oznaczone są literą "K". Płatności można dokonać gotówką lub kartą. Wydrukowany bilet należy mieć przy sobie i okazać go kontrolerom, którzy zatrzymują ludzi i sprawdzają czy został zakupiony, a w przypadku jego braku mogą nam go sprzedać.

