Turyści odwiedzający Świnoujście, chętnie wybierają się na spacery na niemiecką część wyspy Uznam, gdzie znajdują się piękne kurortyjak Ahlbeck, Heringsdorf czy Bansin. Latem na plażach można odpocząć od dużego zgiełku i wszechobecnego "parawaningu", a miłośnicy nagiego opalania mogą bez skrępowania pozbyć się ubrań i cieszyć się słońcem na plaży naturystów. W tym przypadku trzeba jednak liczyć się z dodatkowym wydatkiem.

Nawet kilka minut spędzone po drugiej stronie granicy i "łyknięcie" niemieckiego powietrza niestety kosztuje. W sezonie letnim "podatek od powietrza" w niemieckich uzdrowiskach należących do tzw. "Kąpielisk cesarskich", czyli Ahbeck, Heringsdorf i Bansin wynosi obecnie 2,70 euro od osoby dorosłej. Poza sezonem jest to 2,10 euro. Za pieniądze uzyskane z jej pobierania, niemieckie uzdrowiska m.in. utrzymują w czystości plażę i promenadę.

Będzie dużo drożej!

Niestety od 1 kwietnia opłata uzdrowiskowa znacznie wzrośnie i będzie droższa o 1,20 euro. Oznacza to, że w sezonie letnim, nawet za krótki spacer po niemieckiej części wyspy Uznam będzie trzeba zapłacić 3,90 euro. Jest jednak dobra wiadomość. W ramach opłaty można nie tylko oddychać niemieckim powietrzem, ale też np. korzystać bezpłatnie z transportu publicznego, czyli np. pociągu UBB, który kursuje między Świnoujściem i niemieckimi kurortami na wyspie Uznam.

Jak uiścić opłatę uzdrowiskową?

Opłatę można uiścić w automatach ustawionych przy szlakach spacerowych i wejściach na plażę (Kurkarten-Automat). Wyglądają one jak zwykłe parkomaty i oznaczone są literą "K". Płatności można dokonać gotówką lub kartą. Wydrukowany bilet należy mieć przy sobie i okazać go kontrolerom, którzy zatrzymują ludzi i sprawdzają czy został zakupiony, a w przypadku jego braku mogą nam go sprzedać.

Spacer ze Świnoujścia do Niemiec może dodatkowo kosztować. Musisz o tym pamiętać