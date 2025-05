i Autor: Yasin Gdu, Niki Nagy, moerschy / CC0 / pexels.com, gk Niemcy zgarnęli to, co najlepsze w Eurojackpot. Polakom zostały "skromne" resztki

Ogromne wygrane

Walka była zacięta. W piątkowym losowaniu Eurojackpot pula wynosiła aż 480 milionów złotych. I chociaż ta gigantyczna kumulacja nie została rozbita, najwięcej powodów do radości mają Niemcy. To gracze z tego kraju zgarnęli wszystko, co najlepsze. Zdecydowanie mniej szczęścia mieli tym razem Polacy, chociaż trudno w tym przypadku mówić o jego zupełnym braku.