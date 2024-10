i Autor: GDDKiA Szczecin Przejście graniczne w Rosówku znów otwarte

Koniec utrudnień

Niemcy podkręcili tempo i zdążyli przed terminem. Można znów jeździć na zakupy

To jedna z bardziej uczęszczanych tras, gdyż nie tylko prowadzi do popularnego wśród Polaków niemieckiego miasta Schwedt, gdzie znajdują się liczne sklepy, ale także jest to wygodny skrót ze Szczecina do Gryfina. Przez dwa miesiące droga federalna B2 w Niemczech była nieprzejezdna z powodu prac drogowych, a co za tym idzie, nieczynne było przejście graniczne w Rosówku. To już na szczęście przeszłość. Remont już się zakończył, a droga została otwarta dla ruchu.