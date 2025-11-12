Niemcy pod ogromnym wrażeniem polskiej inwestycji. "Mega projekt"

Zachodnia Obwodnica Szczecina i tunel pod Odrą

Zachodnia Obwodnica Szczecina ma nie tylko skrócić czas podróży, ale też otworzyć nowe możliwości, odciążając miasto od ruchu tranzytowego i poprawiając komunikację w tej części województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja jest szczególnie ważna dla gospodarki, zwłaszcza Polic i tamtejszych zakładów chemicznych. Jednym z jej kluczowych elementów jest budowa tunelu pod Odrą, który połączy Police z Goleniowem. Tunel ma mieć aż 5 kilometrów długości i stanie się najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Budowa tunelu pod Odrą to ogromne wyzwanie inżynieryjne. Według planów, jezdnia w tunelu ma przebiegać na głębokości do 45 metrów w dwóch rurach z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 8 miliardów złotych, czyli około 2 miliardy euro.

Niemcy pod wrażeniem. Mówią o "mega projekcie" i widzą wiele korzyści

Z nowego połączenia drogowego skorzystają nie tylko mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego. Inwestycją zafascynowani są również nasi zachodni sąsiedzi, którzy widzą w niej wiele korzyści. Jak informuje niemiecki portal nordkurier.de, ten "mega projekt" (jak określają budowę ZOS niemieccy dziennikarze) wiąże się z nowymi możliwościami także dla mieszkańców zachodniej strony granicy, którzy często odwiedzają Pomorze Zachodnie, a zwłaszcza jego część położoną nad Bałtykiem.

"Obecnie odległość z Pasewalku do węzła autostradowego w Goleniowie wynosi prawie 60 kilometrów. Dzięki nowej obwodnicy i tunelowi dystans ten skróci się do zaledwie 23 kilometrów"

- czytamy w niemieckim portalu.

Kiedy pojedziemy tunelem pod Odrą?

Choć przetargi na wszystkie odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina zostały już rozstrzygnięte, a budowa jest już w toku, na otwarcie tunelu pod Odrą trzeba będzie jeszcze poczekać. Zgodnie z planami GDDKiA, odcinek od Kołbaskowa do Polic ma być gotowy do 2029 roku, natomiast odcinek od Polic do Goleniowa, wraz z tunelem pod Odrą, ma zostać ukończony do 2033 roku.

Nie tylko ZOS. Nowa droga ekspresowa od Bałtyku do Czech już gotowa

Warto przypomnieć, że niedawno oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S3 między Świnoujściem a Międzyzdrojami. Tym samym zakończono budowę prawie 500-kilometrowej trasy S3, która łączy Bałtyk z granicą czeską w Lubawce.

GDDKiA podkreśla, że S3 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście oraz dla rozwoju turystyki na polskim wybrzeżu. Droga ekspresowa S3 jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i odcinkiem europejskiej trasy E65, która łączy Malmö w Szwecji z Chanią na Krecie w Grecji.

