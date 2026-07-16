Można ją spotkać na plaży. Co oznacza fioletowa flaga na kąpieliskach?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-16 8:32

Na polskich plażach nad Bałtykiem powiewają różne flagi – biała, czerwona, żółta, fioletowa, a czasem także błękitna. To nie dekoracja, lecz system ostrzegawczy, który informuje o stanie morza, zagrożeniach i zasadach kąpieli. Mimo to wielu turystów ignoruje te sygnały, nie zdając sobie sprawy, że mogą one decydować o bezpieczeństwie ich i ich rodzin. Warto wiedzieć, co oznacza każdy kolor – bo niektóre z nich pojawiają się coraz częściej. Należy do nich fioletowa flaga, o której znaczeniu nie wszyscy wiedzą.

Fioletowa flaga na maszcie przy piaszczystej plaży nad morzem. O jej znaczeniu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Wygenerowane przez AI

Dlaczego flagi na kąpieliskach są tak ważne?

Choć większość osób kojarzy jedynie białą i czerwoną flagę, system oznaczeń stosowany przez ratowników jest znacznie bardziej rozbudowany. Każdy kolor niesie inną informację: od idealnych warunków do kąpieli, przez umiarkowane ryzyko, aż po zagrożenia, których nie widać gołym okiem. To właśnie te flagi są pierwszym i najważniejszym komunikatem dla wypoczywających na plaży – często ważniejszym niż prognoza pogody czy temperatura wody.

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Biała flaga – pełna zgoda na kąpiel

Biała flaga to najlepszy widok dla wypoczywających. Oznacza, że warunki są bezpieczne, ratownicy pełnią dyżur, a wejście do wody jest dozwolone. Bałtyk jest spokojny, a kąpielisko działa bez ograniczeń.

Czerwona flaga – stanowczy zakaz

Czerwona flaga to jednoznaczne „STOP!”. Ratownicy wywieszają ją, gdy:

  • fale są zbyt wysokie,
  • występują silne prądy wsteczne,
  • woda jest skażona,
  • temperatura jest niebezpiecznie niska,
  • widoczność jest ograniczona.

Wejście do morza przy czerwonej fladze to realne zagrożenie życia – nawet dla doświadczonych pływaków.

Żółta flaga – ostrożnie!

Żółta flaga oznacza umiarkowane zagrożenie. Kąpiel jest dozwolona, ale:

  • warunki są trudniejsze,
  • dzieci i osoby słabiej pływające powinny zachować szczególną ostrożność,
  • sytuacja może szybko zmienić się na czerwoną flagę.

Błękitna flaga – certyfikat jakości

Błękitna flaga nie dotyczy bezpieczeństwa w wodzie, lecz jakości kąpieliska. To międzynarodowy znak, że plaża spełnia najwyższe standardy:

  • czysta woda,
  • zadbana infrastruktura,
  • odpowiednia liczba ratowników,
  • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

To wyróżnienie, którym chwali się coraz więcej polskich kurortów.

Czarna flaga – symbol z przeszłości

Czarna flaga była stosowana w czasach PRL i oznaczała zakaz kąpieli. Dziś już się jej nie używa – zastąpiła ją flaga czerwona. Mimo to wielu turystów wciąż myśli, że czarna flaga jest „najgorsza”. To mit.

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Fioletowa flaga – najrzadsza, ale bardzo ważna. Co oznacza?

Fioletowa flaga to sygnał, który w Polsce wciąż budzi zdziwienie, ale nad Bałtykiem pojawia się coraz częściej. Informuje o zagrożeniu ze strony organizmów morskich, takich jak:

  • meduzy i parzydełkowce,
  • jadowite ryby,
  • płaszczki,
  • inne stworzenia, których kontakt ze skórą może być bolesny lub niebezpieczny.

Czy można wejść do wody przy fioletowej fladze?

Tak – kąpiel jest dozwolona, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ratownicy ostrzegają, że zagrożenie może być niewidoczne gołym okiem. Poparzenie meduzy potrafi wywołać silny ból, a kontakt z niektórymi gatunkami ryb może skończyć się wizytą w szpitalu.

W praktyce oznacza to:

  • nie zanurzaj się głęboko,
  • nie dotykaj żadnych stworzeń, nawet jeśli wyglądają „niegroźnie”,
  • po poparzeniu natychmiast zgłoś się do ratowników,
  • obserwuj komunikaty – sytuacja może zmieniać się z godziny na godzinę.

Fioletowa flaga to nie zakaz, lecz poważne ostrzeżenie, którego nie wolno lekceważyć.

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