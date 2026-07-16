Pogoda w Szczecinie na weekend 17-19 lipca

Weekend w Szczecinie rozpocznie się letnią, gorącą aurą, ale nie utrzyma się ona długo. Już w sobotę odczujemy zmianę, a niedziela przyniesie zupełnie inne, znacznie chłodniejsze warunki. Prognozy wskazują również na opady deszczu, których najwięcej spodziewanych jest na początku weekendu. Z dnia na dzień temperatura będzie systematycznie spadać.

Gorący i deszczowy piątek

Piątek, 17 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w Szczecinie mogą pokazać nawet około 33 stopni Celsjusza, co stworzy gorącą atmosferę. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną w granicach 18 stopni. Tego dnia należy jednak spodziewać się opadów deszczu. Prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie i opady sięgające łącznie kilkunastu milimetrów. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s.

Sobota z ochłodzeniem i chmurami

Już w sobotę, 18 lipca, pogoda w Szczecinie wyraźnie się zmieni. Maksymalna temperatura spadnie do około 25 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalną różnicą w porównaniu z piątkiem. Noc pozostanie dość ciepła, z temperaturą około 17 stopni. Niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, a miejscami mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do około 4 m/s.

Chłodna i spokojniejsza niedziela

Niedziela, 19 lipca, przyniesie dalsze ochłodzenie i będzie najchłodniejszym dniem weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą zaledwie 21 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już wyraźnie chłodna, z temperaturą spadającą do około 12 stopni Celsjusza. Tego dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, a szansa na deszcz minimalna – prognozowane są jedynie śladowe opady. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę.

Jak zaplanować weekend w Szczecinie?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Gorący, ale i deszczowy piątek może sprzyjać aktywnościom, które łatwo przenieść pod dach w razie opadów. Z kolei sobota, choć chłodniejsza i bardziej pochmurna, z mniejszą ilością deszczu, może być dobrym dniem na spacery, pod warunkiem zabrania ze sobą cieplejszego ubrania. Najlepsze warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu zaoferuje niedziela – mimo niższej temperatury, będzie to najpogodniejszy dzień weekendu, niemal bez deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather