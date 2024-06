Miasto wyludnia się w zastraszającym tempie. Rocznie ubywa 3 tys. mieszkańców

Wyjazd do Niemiec stanie się koszmarem. To się zacznie już 14 czerwca

Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa i migracje wewnętrzne

Opierając się na danych m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, szczeciński urząd miasta, jak co roku do końca maja, przygotował dane dot. demografii, liczby urodzeń, zgonów, osób czynnych zawodowo, migracji ludności itd.

Z opublikowanego na stronie UM Szczecin „Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za rok 2023” wynika, że na koniec czerwca ubiegłego roku Szczecin zamieszkiwało 390,3 tys. osób, czyli ponad trzy tysiące mieszkańców mniej niż w czerwcu 2022 r. „Szczecin, podobnie jak cała Polska, mierzy się z problemem niżu demograficznego, starzeniem się ludności i migracjami wewnętrznymi” – wyjaśniają autorzy raportu.

W czerwcu 2022 r. w Szczecinie mieszkało ponad 393 tys. osób, w czerwcu 2021 r. 396,5 tys. Pod koniec 2020 r. GUS informował o 400 990 szczecinianach. W roku 2018 r. miasto zamieszkiwało 403,3 tys. osób (7 miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczebność populacji). Kobiet było więcej (52,5 proc.) niż mężczyzn.

W ciągu 5 lat ze Szczecina ubyło 13 tysięcy mieszkańców

Przez ostatnich pięć lat liczba mieszkańców Szczecina zmniejszyła się o 13 tysięcy. Wcześniej wyludnianie miasta nie było tak wyraźne. Jak czytamy w miejskich raportach - średnie tempo spadku populacji w latach 2015-18 wynosiło ok. 0,2 proc. W 2015 r. Szczecin miał 405,7 tys. mieszkańców, w 2016 roku 404,9 tys., w 2017 roku 403,9 tys.

Przyczyną spadku liczby mieszkańców są migracje (wyjazdy za pracą, ale też przeprowadzki do ościennych gmin, które są tzw. sypialniami Szczecina) oraz zjawisko depopulacji. Każdego roku zgonów jest więcej niż narodzin. W 2023 r. w Szczecinie urodziło się 3970 dzieci, a zmarło 5616 osób. W 2022 r. urodzeń było 4369, zgonów 6355. Współczynnik przyrostu naturalnego przekroczył minus 5,5. Kilka lat wcześniej odnotowywano jeszcze ponad 3 proc. przyrost naturalny. W 2016 r. urodziło się 5920 dzieci, zmarło 5380 osób. W 2017 r. liczba urodzeń sięgnęła 6290, liczba zgonów 5660. W 2018 r. - odpowiednio - 6200 i 5950.

Z raportów GUS wynika, że w 2030 r. Szczecin będzie zamieszkiwany przez 382 tys. osób, a w 2050 r. już tylko przez 340 tysięcy. Niekorzystnie zmienia się również udział osób w wieku produkcyjnym w całkowitej populacji Szczecina. W roku 2023 stanowiły on tylko 58,1 proc. populacji. W 2022 r. 58,5 proc. Kilka lat wcześniej - 61 proc.

Nie pomaga napływ cudzoziemców

Spadek liczby mieszkańców miasta byłby jeszcze większy, gdyby nie napływ cudzoziemców, spowodowany m.in. wojną w Ukrainie. Na koniec ubiegłego roku w Szczecinie przybywało legalnie 7745 obcokrajowców. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z obywatelstwem ukraińskim: 5160. W Szczecinie mieszkało też 767 obywateli Białorusi i 306 Niemców. W 2022 r. cudzoziemców było 6529 (4035 Ukraińców). Wśród zarejestrowanych przez UM Szczecin są także m.in. Filipińczycy, Turcy, Rosjanie, obywatele Trynidadu i Tobago oraz Singapuru.

Z raportów GUS wynika, że w ostatnich latach tylko w siedmiu ze 107 tzw. miast prezydenckich w Polsce zwiększyła się liczba mieszkańców. Są to: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Rzeszów i Pruszków. Np. w stolicy Dolnego Śląska w latach 2018-22 zanotowano wzrost populacji o 5,3 proc., z 640,6 tys. do 674 tys., natomiast liczba mieszkańców Gdańska wzrosła o 4,2 proc., z 466,6 tys. do 486,2 tys.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym prezydent miasta co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miasta "Raport o Stanie Gminy". Dokument jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

