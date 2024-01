Polacy zmieniają miejsce zamieszkania

Polacy są coraz bardziej mobilni i coraz częściej zmieniają swoje miejsce zamieszkania. Mieszkanie w jednym miejscu, gdzie żyły całe pokolenia przechodzi już do lamusa. Z jednej strony ma to pozytywny wpływ na rozwój i jakość życia, z drugiej - ujemnie wpływa na sytuację wielu miejscowości w Polsce, które każdego roku tracą dziesiątki, a nawet setki mieszkańców, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do ich wyludnienia.

Serwis polskawliczbach.pl, zajmujący się szeroko pojętymi statystykami, na podstawie wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego przygotował zestawienie miejscowości, które na przestrzeni ostatnich lat straciły najwięcej mieszkańców. Wśród nich znajdują się zarówno niewielkie miejscowości, o których mało kto słyszał, jak i znane miasta, które słyną m.in. z turystyki. Czy grozi im najczarniejszy scenariusz, że z biegiem czasu staną się miastami-widmo?

Najszybciej wyludniające się miejscowości w Polsce

W poniższej galerii znajdziecie listę najszybciej wyludniających się miejscowości w Polsce. W ciągu ostatnich lat opuściło je tysiące mieszkańców. W niektórych przypadkach liczba ludności zmniejszyła się nawet o ponad jedną trzecią, co jest już bardzo niepokojącym zjawiskiem.

