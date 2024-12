i Autor: reverent / CC0 / pexels.com, Domin Masowo przewożą to z Polski do Niemiec. Wzmożone kontrole na granicy i groźba konfiskaty

Warto o tym wiedzieć

Masowo przewożą to z Polski do Niemiec. Wzmożone kontrole na granicy i groźba konfiskaty

Osoby podróżujące do Niemiec w okresie świątecznym mogą spodziewać się wzmożonych kontroli na granicy. I nie chodzi tutaj tylko o sprawdzenie dokumentów, co jest praktykowane od ponad roku. Celnicy wraz z policjantami mogą sprawdzać bagaże i gdy znajdą w nich ten produkt, mogą go skonfiskować. O jaki produkt chodzi? Czego nie wolno wwozić do Niemiec?